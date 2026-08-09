खेत की मेड़ पर लगाएं ये पेड़, होने लगेगी एक्स्ट्रा इनकम

Tree Farming Between the Crop Farm: आज के समय में ज्यादातर किसान केवल एक फसल की खेती करके कमी कराते आ रहे हैं. बहुत से किसानों को पता नहीं है कि वे थोड़ी सूझबूझ और जानकारी से दोगुना मुनाफा कमा सकता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं किसान की जमीन में मेड़ में खेती करने की, यानी फसल उगाते वक्त खेत की मेड़ खाली पड़ी रहती है, जिसे अक्सर किसान केवल बाउंड्री समझ कर बेकार समझ लेते हैं, लेकिन यही जगह पर किसान सही पेड़ लगा कर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है.

मेड़ पर पेड़ लगाने से फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि खेत की मिट्टी और हवा दोनों को इससे फायदा मिलता है. मेड़ पर लगाए पेड़ों की कीमत आपको शुरुआत में महसूस नहीं होगी लेकिन कुछ साल थोड़ी सी मेहनत के बाद यही पेड़ किसान को लाखों रुपये कमाने का जरिया बनेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि कौन सा पेड़ लगाना है ज्यादा फायदेमंद.

पॉपुलर और सागवान से होगी अच्छी कमाई

मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए पॉपुलर सबसे लोकप्रिय पेड़ है. यह पेड़ 5 से 6 साल में तैयार हो जाता है और इसकी लकड़ी प्लाईवुड, माचिस और कागज बनाने वाली कंपनियों को बेची जाती है. यानी एक पेड़ से किसान कम से कम हजारों रुपये कमा सकता है. इसी तरह सागवान यानी टीक भी एक बहुत अच्छा विकल्प है. सागवान की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और फर्नीचर बनाने में इसकी भारी मांग रहती है. यह पेड़ थोड़ा समय जरूर लेता है, लेकिन इसकी लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लंबे समय में यह किसान को बड़ा मुनाफा देता है. खास बात ये है कि इन दोनों पेड़ों की जड़ें ज्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं, इसलिए ये न तो खेत को और न ही फसल को नुकसान पहुंचाता है.

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बांस और शीशम भी हैं फायदे का सौदा

अगर किसान जल्दी कमाई चाहते हैं तो मेड़ पर बांस लगाना बहुत अच्छा रहता है. बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और तीन-चार साल बाद ही इससे कमाई शुरू हो जाती है. बांस का इस्तेमाल फर्नीचर, टोकरी और घर बनाने के सामान में होता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. इसके अलावा शीशम का पेड़ भी किसानों के बीच काफी पसंद किया जाता है. शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत और चमकदार होती है, इसलिए इससे महंगा फर्नीचर बनता है. इसके अलावा मेलिया दुबिया नाम का पेड़ भी आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि यह सिर्फ 5-6 साल में ही तैयार हो जाता है और प्लाईवुड कंपनियां इसे अच्छे दाम पर खरीदती हैं. ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन पेड़ों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको नर्सरी से अच्छी क्वालिटी के पौधे लेने जरूरी है, ताकि पेड़ अच्छी तरह बढ़ें और मुनाफा भी ज्यादा मिले.

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