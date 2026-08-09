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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमसाले, औषधीय पौधे या फूल... कम जमीन में ज्यादा मुनाफा किसमें?

मसाले, औषधीय पौधे या फूल... कम जमीन में ज्यादा मुनाफा किसमें?

Farming News: मसाले, औषधीय पौधे या फिर रंग-बिरंगे फूल कम जमीन में आपके लिए कौन सी फसल सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. जान लीजिए पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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Farming News: देश में बहुत से किसानों के पास कम जमीन है. जिससे उनकी कमाई भी काफी कम होती है. कम जमीन में खेती करने वाले किसानों के सामने अक्सर यही सवाल होता है कि ऐसी कौन सी फसल लगाई जाए जिससे मेहनत कम लगे और कमाई अच्छी हो. किसान ज्यादातर अनाज उगाते हैं और अनाज वाली फसलों के लिए जमीन ज्यादा चाहिए होती है तोर कई बार मौसम की मार से मुनाफा भी कम रह जाता है. 

ऐसे में मसाले वाली फसलें, औषधीय पौधे और फूलों की खेती छोटे किसानों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इन तीनों की अपनी अलग खासियत है. मसालों की मांग बाजार में लगातार बनी रहती है. औषधीय पौधों का इस्तेमाल दवा और आयुर्वेदिक उत्पादों में होता है. वहीं फूलों की खेती में लोकल बाजार के साथ शादियों और धार्मिक आयोजनों से भी अच्छी मांग मिल सकती है. अब सवाल यह है कि कम जमीन में सबसे ज्यादा मुनाफा इनमें से आखिर किसमें मिल सकता है. जान लीजिए पूरी खबर.

मसालों की खेती में लगातार बनी रहती है बाजार की मांग

कम जमीन में खेती की बात करें तो मसाले की खेती काफी अच्छी होती है. हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, अदरक और मिर्च जैसी फसलों की मांग घरों से लेकर होटल और फूड इंडस्ट्री तक रहती है. इन फसलों की खास बात यह है कि किसान केवल कच्ची उपज बेचने के बजाय उसकी प्रोसेसिंग करके भी कमाई बढ़ा सकता है. उदाहरण के लिए बात करें तो हल्दी को सुखाकर पाउडर बनाकर बेचा जा सकता है. 

इसी तरह सूखी मिर्च और धनिया की पैकिंग करके लोकल बाजार में अच्छे दाम हासिल किए जा सकते हैं. हालांकि हर मसाले की लागत और उत्पादन अवधि अलग होती है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके के मंडी भाव और खरीदारों की जानकारी लेना जरूरी है. अगर आपके पास कम जमीन है और आसपास बाजार उपलब्ध है तो मसाला खेती कम जगह में भी अच्छी कमाई का रास्ता बना सकती है.


मसाले, औषधीय पौधे या फूल... कम जमीन में ज्यादा मुनाफा किसमें?

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औषधीय पौधों में बढ़ रहा है कमाई का नया रास्ता

औषधीय पौधों की खेती भी छोटे किसानों के लिए दिलचस्प विकल्प बन रही है. अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, कालमेघ और सफेद मूसली जैसे पौधों की मांग अलग अलग उद्योगों में रहती है. इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं, कॉस्मेटिक उत्पादों और हर्बल प्रोडक्ट्स में किया जाता है. 

लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है. केवल पौधा लगाना ही कमाई की गारंटी नहीं है. सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी उपज खरीदेगा कौन. कई औषधीय फसलों में बाजार सामान्य फसलों की तुलना में अलग होता है. 

इसलिए नजदीकी प्रोसेसिंग यूनिट, व्यापारी या खरीददार से पहले ही जानकारी लेना समझदारी है. सही फसल और सही खरीदार मिल जाए तो कम जमीन में भी औषधीय खेती अच्छा रिटर्न दे सकती है. खासकर ऐसे किसान जिनके पास कम जमीन है उनके लिए यह पारंपरिक खेती से अलग कमाई का ऑप्शन बन सकता है.


मसाले, औषधीय पौधे या फूल... कम जमीन में ज्यादा मुनाफा किसमें?

फूलों की खेती में भी अच्छी कमाई

फूलों की खेती करने में यह फायदा है कि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. गेंदे, गुलाब, रजनीगंधा और चमेली जैसे फूलों की जरूरत लोकल मंडियों के अलावा मंदिरों, शादी समारोहों और सजावट के काम में होती है. अगर किसान ऐसे इलाके में रहता है जहां फूलों की मांग है तो छोटी जमीन से भी अच्छी बिक्री की जा सकती है. फूलों की खेती में रोजाना देखभाल और वक्त पर तुड़ाई जरूरी होती है. 

फूल ज्यादा देर तक खेत में रखे नहीं जा सकते इसलिए कटाई के बाद जल्दी बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है. यहीं बात किसानों की कमाई और नुकसान दोनों तय करती हैं. अगर बाजार पास है और किसान सीधे दुकानदारों, इवेंट डेकोरेटर या लोकर ग्राहकों को बेच पाते हैं. तो बिचौलियों पर डिपेंडेंसी कम सकती है. इसलिए कम जमीन में ज्यादा मुनाफे के लिए फूलों की खेती भी ऑप्शन हो सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Flower Farming Farming Tips Farming News Spice Farming
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