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घर गार्डन में इस आसान तरीके से उगा सकते हैं दालचीनी, जेब और आंगन दोनों महकेंगे
घर के किचन गार्डन में दालचीनी का पौधा आसानी से लगाया जा सकता है. सही देखभाल और थोड़ी मेहनत से यह पौधा घर को खुशबूदार और हरा-भरा बना देता है और बाजार पर निर्भरता भी कम करता है.
सुबह की चाय हो, मीठी खीर हो या फिर सर्दियों का काढ़ा, दालचीनी की खुशबू हर चीज का स्वाद बढ़ा देती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से खरीदने के बजाय इसे घर में भी उगाया जा सकता है? जी हां, थोड़ी मेहनत और सही देखभाल से दालचीनी का पौधा आपके घर के गार्डन या बड़े गमले में आसानी से लगाया जा सकता है. इससे ना सिर्फ घर का आंगन महकेगा, बल्कि बार-बार बाजार से दालचीनी खरीदने का खर्च भी कम हो सकता है.
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Published at : 28 May 2026 07:51 AM (IST)
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