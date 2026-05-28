घर गार्डन में इस आसान तरीके से उगा सकते हैं दालचीनी, जेब और आंगन दोनों महकेंगे

दालचीनी उगाने के लिए सबसे पहले अच्छे बीज या छोटा पौधा लेना जरूरी होता है. कई लोग नर्सरी से इसका छोटा पौधा खरीदकर लगाते हैं, क्योंकि इससे पौधा जल्दी बढ़ता है. वहीं इसके लिए मिट्टी में गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाना अच्छा माना जाता है. ध्यान रखें मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी ज्यादा देर तक जमा ना रहे. ज्यादा पानी रुकने से पौधे की जड़ खराब हो सकती है.