ठंडे इलाकों में लहसुन लगाने का सही समय बेहद जरूरी होता है. अगर बहुत जल्दी बो देंगे तो पौधे समय से पहले ऊपर निकल सकते हैं और बर्फ से खराब हो सकते हैं. वहीं देर से लगाने पर जड़ें मजबूत नहीं बन पाती हैं.विशेषज्ञों के मुताबिक पहली कड़ी ठंड पड़ने के कुछ हफ्ते पहले लहसुन लगाना सबसे अच्छा रहता है. कलियों को लगभग 2 से 3 इंच गहराई में लगाएं. नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें. इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और सर्दियों में फसल सुरक्षित रहती है.