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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरGarlic Farming Snowy Areas Tips: बर्फीले इलाकों में भी खेती कर कमा सकते हैं मुनाफा, इन टिप्स से स्नो में महकेगी लहसुन की खुशबू

Garlic Farming Snowy Areas Tips: बर्फीले इलाकों में भी खेती कर कमा सकते हैं मुनाफा, इन टिप्स से स्नो में महकेगी लहसुन की खुशबू

Garlic Farming Snowy Areas Tips : अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो बर्फीले इलाकों में उगाया गया लहसुन बेहतर स्वाद, बड़ी कलियों और ज्यादा मुनाफे के लिए जाना जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 May 2026 07:55 AM (IST)
Garlic Farming Snowy Areas Tips : अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो बर्फीले इलाकों में उगाया गया लहसुन बेहतर स्वाद, बड़ी कलियों और ज्यादा मुनाफे के लिए जाना जाता है.

ज्यादातर लोगों को लगता है कि बर्फ से ढंके इलाकों में खेती करना बेहद मुश्किल काम है. कड़ाके की ठंड, जमी हुई मिट्टी और लगातार बर्फबारी की वजह से फसल उगाना आसान नहीं होता है,लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो ठंडे और बर्फीले मौसम में शानदार तरीके से उगती हैं. इन्हीं में से एक लहसुन की खेती है. अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो बर्फीले इलाकों में उगाया गया लहसुन बेहतर स्वाद, बड़ी कलियों और ज्यादा मुनाफे के लिए जाना जाता है. खासतौर पर हार्डनेक गार्लिक की खेती ठंडी जगहों में काफी सफल मानी जाती है. यही वजह है कि पहाड़ी और स्नो वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसान अब इसे कमाई का अच्छा जरिया बना रहे हैं.

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बर्फीले इलाकों में हर तरह का लहसुन अच्छी पैदावार नहीं देता है. ऐसे मौसम में हार्डनेक गार्लिक सबसे बेहतर माना जाता है. यह ठंड को आसानी से सह लेता है. इसकी बड़ी और मोटी कलियां बनती हैं, साथ ही इसका स्वाद ज्यादा तेज और अच्छा होता है. इसको छीलना आसान होता है. हार्डनेक गार्लिक ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे फसल निकलने के कुछ महीनों के अंदर यूज करना बेहतर होता है.
बर्फीले इलाकों में हर तरह का लहसुन अच्छी पैदावार नहीं देता है. ऐसे मौसम में हार्डनेक गार्लिक सबसे बेहतर माना जाता है. यह ठंड को आसानी से सह लेता है. इसकी बड़ी और मोटी कलियां बनती हैं, साथ ही इसका स्वाद ज्यादा तेज और अच्छा होता है. इसको छीलना आसान होता है. हार्डनेक गार्लिक ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे फसल निकलने के कुछ महीनों के अंदर यूज करना बेहतर होता है.
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ठंडे इलाकों में लहसुन लगाने का सही समय बेहद जरूरी होता है. अगर बहुत जल्दी बो देंगे तो पौधे समय से पहले ऊपर निकल सकते हैं और बर्फ से खराब हो सकते हैं. वहीं देर से लगाने पर जड़ें मजबूत नहीं बन पाती हैं.विशेषज्ञों के मुताबिक पहली कड़ी ठंड पड़ने के कुछ हफ्ते पहले लहसुन लगाना सबसे अच्छा रहता है. कलियों को लगभग 2 से 3 इंच गहराई में लगाएं. नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें. इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और सर्दियों में फसल सुरक्षित रहती है.
ठंडे इलाकों में लहसुन लगाने का सही समय बेहद जरूरी होता है. अगर बहुत जल्दी बो देंगे तो पौधे समय से पहले ऊपर निकल सकते हैं और बर्फ से खराब हो सकते हैं. वहीं देर से लगाने पर जड़ें मजबूत नहीं बन पाती हैं.विशेषज्ञों के मुताबिक पहली कड़ी ठंड पड़ने के कुछ हफ्ते पहले लहसुन लगाना सबसे अच्छा रहता है. कलियों को लगभग 2 से 3 इंच गहराई में लगाएं. नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें. इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और सर्दियों में फसल सुरक्षित रहती है.
Published at : 28 May 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Garlic Farming Garlic Farming In Snowy Areas Hardneck Garlic Farming Growing Garlic In Snow Cold Area Farming

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