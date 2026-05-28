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Garlic Farming Snowy Areas Tips: बर्फीले इलाकों में भी खेती कर कमा सकते हैं मुनाफा, इन टिप्स से स्नो में महकेगी लहसुन की खुशबू
Garlic Farming Snowy Areas Tips : अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो बर्फीले इलाकों में उगाया गया लहसुन बेहतर स्वाद, बड़ी कलियों और ज्यादा मुनाफे के लिए जाना जाता है.
ज्यादातर लोगों को लगता है कि बर्फ से ढंके इलाकों में खेती करना बेहद मुश्किल काम है. कड़ाके की ठंड, जमी हुई मिट्टी और लगातार बर्फबारी की वजह से फसल उगाना आसान नहीं होता है,लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो ठंडे और बर्फीले मौसम में शानदार तरीके से उगती हैं. इन्हीं में से एक लहसुन की खेती है. अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो बर्फीले इलाकों में उगाया गया लहसुन बेहतर स्वाद, बड़ी कलियों और ज्यादा मुनाफे के लिए जाना जाता है. खासतौर पर हार्डनेक गार्लिक की खेती ठंडी जगहों में काफी सफल मानी जाती है. यही वजह है कि पहाड़ी और स्नो वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसान अब इसे कमाई का अच्छा जरिया बना रहे हैं.
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Published at : 28 May 2026 07:55 AM (IST)
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