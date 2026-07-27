#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFish Farming Subsidy: मछली पालने के लिए कहां मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी?

Fish Farming Subsidy: मछली पालने के लिए कहां मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी?

Fish Farming Subsidy: मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को मछली पालन करने पर सब्सिडी दे रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 27 Jul 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

Fish Farming Subsidy: आजकल किसान पारंपरिक खेती से हटकर दूसरे कमाई के साधन तलाश रहे हैं, जिसमें खर्चा कम लगे और कमाई अच्छी हो. ऐसे में किसानों के लिए मछली पालन एक अच्छा विकल्प बन सकता है. दरअसल, आजकल बाजार में मछली की डिमांड काफी बढ़ रही है. इसलिए कई सारे किसान अब इस बिजनेस की ओर देख रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो तो ये बिजनेस शुरु कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसो की कमी के कारण यह बिजनेस शुरु नहीं की पाते. इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, ताकि किसानों को मछली पालन के लिए एक निश्चित तय राशि के तहत सब्सिडी दी जाए.

क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

देशभर में मछली पालन के लिए सबसे बड़ी योजना Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मछली पालन प्रोजेक्ट की कुल लागत पर श्रेणियों के हिसाब से सब्सिडी तय होती है. सामान्य वर्ग के पुरुषों को कुल लागत पर 40% तक की सब्सिडी दी जाती है. अगर आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं या फिर महिला हैं, तो उन्हें 60% तक की भारी सब्सिडी मिलती है. असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य का अलग बजट होने के कारण कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स पर यह मदद और भी आसान शर्तों पर मिलती है. 

यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana: इन किसानों की अटकेगी अगली किस्त, जानें वजह

किन राज्यों में मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी

बिहार सरकार ने मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत देसी मछलियों को पालने पर 60% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है. इसके अलावा, कुछ विशेष राज्य स्तरीय योजनाओं में अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए यह आंकड़ा 70% से 80% तक भी पहुंच जाता है. वहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब सुधार, निषादराज बोट योजना और एरेशन सिस्टम लगाने पर 40% से 60% तक का अनुदान सीधे बैंक खातों में दिया जा रहा है.

आवेदन कैसे करें 

मछली पालन पर सरकारी मदद या सब्सिडी पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है. किसान भाई सबसे पहले अपने जिले के मत्स्य विभाग के दफ्तर में जाकर वहां के अधिकारियों से मिल सकते हैं. इसके अलावा, आप केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmmsy.dof.gov.in या अपने राज्य के मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और यदि आपके पास खुद की जमीन या तालाब है, तो उसके कागजात खतौनी होने जरूरी हैं. 

यह भी पढ़े: अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें अरबी की खेती

Published at : 27 Jul 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fish Farming Fish Farming Subsidy PMMSY Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Fish Farming Subsidy: मछली पालने के लिए कहां मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी?
मछली पालने के लिए कहां मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी?
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं तोरई, सब्जी की टेंशन खत्म
अपने किचन गार्डन में ऐसे लगाएं तोरई, सब्जी की टेंशन खत्म
एग्रीकल्चर
PM Kisan 24th Installment: कब आएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त, क्या है अपडेट?
कब आएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त, क्या है अपडेट?
एग्रीकल्चर
How To Grow Guava At Home: नर्सरी वाले नहीं बताएंगे सीक्रेट, गमले में ऐसे लगाएं अमरूद
नर्सरी वाले नहीं बताएंगे सीक्रेट, गमले में ऐसे लगाएं अमरूद
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
इंडिया
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
दिल्ली NCR
CJP जाएगी कोर्ट, सौरव दास ने किया बड़ा ऐलान, मुद्दा क्या है?
CJP जाएगी कोर्ट, सौरव दास ने किया बड़ा ऐलान, मुद्दा क्या है?
क्रिकेट
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget