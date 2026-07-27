कब आएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त, क्या है अपडेट?

PM Kisan Nidhi 24th Installment: किसानों के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. अब तक इस योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं और किसान अब 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. पिछले रिकॉर्ड के आधार पर अगली किस्त जल्द जारी हो सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से 24वीं किस्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. चलिए जानते हैं कि 24वीं किस्त सरकार कब तक रिलीज कर सकती है.

कब आएगी 24वीं किस्त

पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह पैसा 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है. आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल में किस्त के पैसे डाले जाते हैं. ऐसे में 23वीं किस्त जून के महीने में आई थी, इसलिए नियमों के हिसाब से 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में आने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि नवरात्रि या दशहरे के त्योहार के आसपास सरकार 2,000 रुपये डाल सकती है.

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किस्त आने से पहले कर लें यह तीन काम

कई बार किसानों की शिकायत रहती है कि उनके साथियों के खाते में पैसा आ गया, लेकिन उनका पैसा अटक गया. इसकी सबसे बड़ी वजह आपके द्वारा समय पर खाते की e-KYC, आधार और बैंक का अकाउंट लिंक न होना हो सकता है. अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आपकी 24वीं किस्त पूरी तरह रुक सकती है. आप इसे अपने मोबाइल से या पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आसानी से करा सकते हैं. साथ ही आपकी जमीन का रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर वेरिफाई होना जरूरी है. अगर आपके स्टेटस में Land Seeding के आगे No लिखा है, तो आपको तुरंत अपने ब्लॉक या कृषि विभाग के दफ्तर जाकर इसे ठीक करवाना होगा. सबसे जरुरी आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और उसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए.

क्या बढ़ेगी पीएम किसान की राशि

किस्त की राशि में बढ़ोतरी को लेकर चल रहीं अफवाहों पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल सरकार का पीएम किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि 6000 को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है.

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