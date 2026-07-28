#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में राशन लेने वालों को झटका! अगस्त में नहीं आएगा कोटा?

यूपी में राशन लेने वालों को झटका! अगस्त में नहीं आएगा कोटा?

Lucknow News In Hindi: कोटेदार संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो अगस्त महीने में राशन वितरण पूरी तरह रोक दिया जाएगा.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 28 Jul 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगस्त के महीने में राशन वितरण पर तलवार अटक गयी है, क्योंकि प्रदेश भर के सैकड़ों कोटेदार मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां ये सबही विधानसभा घेराव की तैयारी में थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें चारबाग पर ही रोककर इको गार्डन भेज दिया.

कोटेदार संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो अगस्त महीने में राशन वितरण पूरी तरह रोक दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बड़े स्टार पर आंदोलन का ऐलान भी किया है.

यह भी पढ़ें: लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- एक प्रधान को हटाकर एक प्रधान को बचा लिया

प्रदेश भर में 70 हजार कोटेदार 

यहां बता दें कि प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 70 हजार कोटेदार हैं, जोकि हर महीने 80 लाख कुंतल राशन वितरण करते हैं. कोटेदारों का कहना है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री अन्न योजना में निशुल्क राशन वितरित करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में उनका कमीशन बेहद कम है. जबकि इसे जल्द से जल्द बढ़ाएं ताकि उनका जीवन और बेहतर हो सके.

कोटेदारों की क्या हैं प्रमुख मांगें ?

कोटेदारों की प्रमुख मांगों में कमीशन बढ़ाने के साथ ही नियमित मानदेय, बीते तीन महीने के लंबित भुगतान की मांग समेत बाकी राज्यों जैसी सुविधाएं शामिल हैं. कोटेदारों ने बताया कि यूपी में 90 रुपए प्रति कुंतल लाभांश मिलता है. जबकि हरियाणा, गोवा में 200 रुपए तक है. जबकि कुछ राज्यों में न्यूनतम आय गारंटी के तहत 200 हजार रुपए तक की सुविधा दी जा रही है.

फिलहाल पुलिस और प्रशासन कोटेदारों को इको गार्डन में ही रोक रखा है, लेकिन उनके तेवर देख यह जान पड़ रहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया तो आगे आंदोलन तेज हो सकता है. इस दौरान पुलिस और कोटेदारों के बीच काफी देर तनाव भी रहा. पुलिस सभी को विधानसभा रोकने में कामयाब जरुर हो गयी.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज छात्र प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 10 लोग गिरफ्तार

Published at : 28 Jul 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Ration Dealer UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राशन लेने वालों को झटका! अगस्त में नहीं आएगा कोटा?
यूपी में राशन लेने वालों को झटका! अगस्त में नहीं आएगा कोटा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, लगा लंबा ट्रैफिक जाम
नोएडा में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, लगा लंबा ट्रैफिक जाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज छात्र प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 10 लोग गिरफ्तार
प्रयागराज छात्र प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 10 लोग गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- एक 'प्रधान' हटाकर, आपने 'प्रधानमंत्री' बचा लिया
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव- एक 'प्रधान' हटाकर, आपने 'प्रधानमंत्री' बचा लिया
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई
दिल्ली NCR
'फिल्म इंडस्ट्री से...', कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़कीं डिंपल यादव
'फिल्म इंडस्ट्री से...', कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़कीं डिंपल यादव
इंडिया
Xप्लेन: CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
विश्व
भूकंप से कांपा जापान, 7.1 तीव्रता के झटकों से डोली धरती, जानें ताजा हाल
भूकंप से कांपा जापान, 7.1 तीव्रता के झटकों से डोली धरती, जानें ताजा हाल
विश्व
PoK में बिगड़े हालात, मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की अंधाधुंध फायरिंग
PoK में बिगड़े हालात, मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की अंधाधुंध फायरिंग
हेल्थ
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget