देसी मुर्गियों का पालन करके अंडे बेचना कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. बाजार में देसी अंडों की मांग रहती है और कई लोग इन्हें सामान्य अंडों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं. इस काम को छोटे स्तर पर भी शुरू किया जा सकता है. साथ ही मुर्गियों के दाने, देखभाल, टीकाकरण और अंडों की बिक्री का सही हिसाब रखना जरूरी है.जानिए क्या करना होगा.

देसी अंडों की फार्मिंग से कितनी होगी कमाई?

देसी अंडों की फार्मिंग में कमाई मुर्गियों की संख्या और उनके अंडे देने की क्षमता पर निर्भर करती है. अगर आपके पास 200 अंडे देने वाली मुर्गियां हैं और हर मुर्गी महीने में औसतन 12 से 15 अंडे देती है, तो महीने में करीब 2,400 से 3,000 अंडे मिलते हैं. बाजार में देसी अंडे की कीमत करीब 15 रुपये प्रति अंडा मिलने पर इनकी बिक्री से 36,000 से 45,000 रुपये तक की आमदनी हो सकती है.

यह भी पढ़ें : Poultry Farming: घर के बैकयार्ड में कैसे शुरू करें पोल्ट्री फार्म, जानें कमाई का पूरा गणित

कम खर्च में कैसे शुरू करें मुर्गी पालन?

देसी अंडों का कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआत में कम संख्या में मुर्गियां रखें. इससे उनकी देखभाल करना आसान रहेगा और आपको इस काम का अनुभव भी मिलेगा. मुर्गियों के लिए साफ और हवादार जगह होनी चाहिए. उन्हें समय पर दाना और साफ पानी दें. उनके खाने पर होने वाला खर्च कम करने के लिए खुली जगह में घूमने की सुविधा भी दें. मुर्गियों के दाने पर कुल खर्च का बड़ा हिस्सा लगता है, इसलिए इसकी सही योजना बनाना जरूरी है. इसके साथ ही किसी अच्छी हैचरी से स्वस्थ चूजे खरीदें. समय पर टीके लगवाएं और बीमार मुर्गियों को बाकी मुर्गियों से अलग रखें.

देसी अंडे कहां बेचें और कैसे बढ़ाएं कमाई?

देसी अंडों की फार्मिंग में अच्छी कमाई के लिए उनकी बिक्री का सही इंतजाम करना भी जरूरी है. आप अपने आसपास के बाजार, किराना दुकानों और घरों में सीधे अंडे बेच सकते हैं. इसके अलावा होटल, ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट से भी संपर्क करें. सीधे ग्राहकों को अंडे बेचने से बिचौलियों का खर्च बच सकता है. अंडों को साफ जगह पर रखें और टूटे हुए अंडों को अलग कर दें. मुर्गियों की देखभाल, दाने और अंडों की बिक्री का रोजाना हिसाब रखें, ताकि आपको पता रहे कि कितना खर्च हो रहा है और कितनी कमाई हो रही है. मुर्गी पालन शुरू करने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लें. वहां से आपको मुर्गियों की नस्ल, देखभाल और टीकाकरण की सही जानकारी मिलती है.

यह भी पढ़ें : Cow Insurance: अपनी गाय का बीमा कैसे करा सकते हैं, कितनी मिलती है सब्सिडी?