भारत के इतिहास के सबसे भयावह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले यानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 18वीं बरसी है. इस आतंकी हमले में 166 लोगों की 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने हत्या की थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 26 विदेशी नागरिकों की भी जान गई थी.

26/11 आतंकी हमला ना सिर्फ भारत के इतिहास सबसे भयावह आतंकी हमला था बल्कि ये पहला ऐसा आतंकी हमला था, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के तत्कालीन अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को ना सिर्फ आरोपी बनाया गया था बल्कि NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आज भी ये अधिकारी मौजूद हैं.

26/11 आतंकी हमले के बड़े सूत्रधार के रूप में ISI के तत्कालीन अधिकारी मेजर इकबाल के होने का खुलासा आतंकी अजमल आमिर कसाब और डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के बयानों के आधार पर हुआ था. जिसने ना सिर्फ 26/11 आतंकी हमले की पटकथा रची बल्कि लाहौर में बैठ कर लश्कर ए तैयबा के आतंक के मॉड्यूल को जकी उर रहमान लखवी के साथ मिलकर संचालित कर रहा था.

ISI का अधिकारी भी था आतंकी हमले का प्रमुख सूत्राधार

ISI का दूसरा अधिकारी मेजर समीर अली भी 26/11 आतंकी हमले के प्रमुख सूत्रधारों में से एक था. आतंकी हमले के समय कराची में स्थित लश्कर ए तैयबा और ISI के कंट्रोल रूम में बैठ कर आतंकियों के हैंडलरों को हमले के दिशा निर्देश दे रहा था, जिसे साजिद मीर जैसे आतंकी कमांडर मुंबई में हमला कर रहे आतंकियों तक पहुंचा रहे थे.

26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारी मेजर अब्दुल रहमान उर्फ पाशा का भी बेहद अहम रोल था. आतंकी डेविड हेडली, जिसने 26/11 आतंकी हमले से पहले मुंबई समेत भारत के अन्य शहरों की आतंकी हमले के टारगेट तय करने के लिए रेकी थी, उसने NIA द्वारा पूछताछ के दौरान जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड अधिकारी मेजर अब्दुल रहमान उर्फ पाशा पाकिस्तानी सेना की 6 बलूच रेजीमेंट का अधिकारी था, लेकिन वो सेना से रिटायरमेंट लेकर लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता था.

आतंकी डेविड हेडली के मुताबिक लाहौर शहर में जिन्ना अस्पताल के पास रहने वाला मेजर (रिटायर्ड) अब्दुल रहमान उर्फ पाशा उसका प्रमुख हैंडलर था और मेजर (रिटायर्ड) अब्दुल रहमान उर्फ पाशा और मेजर इकबाल के कहने पर उसने मुंबई समेत भारत के अन्य शहरों की रेकी और वीडियोग्राफी की थी. जिसके आधार पर पाशा, मेजर इकबाल और साजिद मीर ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के टारगेट तय किए थे. जहां ISI के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारी 26/11 आतंकी हमले की पटकथा रचने और दिशा निर्देश दे रहे थे.

मुंबई पुलिस ने पाक सेना के अफसर को बनाया था आरोपी

मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान एक और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कर्नल आर सदातुल्लाह को भी आरोपी बनाया था, जो उस समय पाकिस्तान की सरकारी दूरसंचार कंपनी स्पेशल कम्यूनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) में काम करता था. जिसका काम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में कॉलिंग और संचार नेटवर्क का संचालन करना था.

मुंबई पुलिस के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के आतंकी मुंबई में हमला करने के दौरान अपने हैंडलरों से बात करने के लिए VoIP कॉल का प्रयोग कर रहे थे और ये सुविधा उन्हें कर्नल आर सदातुल्लाह और SCO का एक सिविलियन कर्मचारी खुर्रम शहजाद दिलवा रहे थे.

पाकिस्तान में किस कदर ISI और लश्कर ए तैयबा एक साथ काम करके 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने में जुटे थे उसकी गवाही डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी ने NIA के साथ पूछताछ के दौरान दी थी. डेविड हेडली ने एनआईए को बताया था कि ISI में मेजर इकबाल के सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा से उसे मुंबई में 2 बार की रेकी के बाद लाहौर में मिलवाया गया था और भारत में आतंकी हमले के लिए मेजर इकबाल के प्लान के निगरानी लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा कर रहा था.

'लश्कर सिर्फ ISI के आदेश का पालन करता'

6 साल तक लश्कर ए तैयबा के टॉप आतंकी कमांडरों के साथ वक्त गुजरने के वाले डेविड हेडली ने NIA के सामने जानकारी दी थी कि लश्कर ए तैयबा के आतंक का नेटवर्क असल में ISI और उसके अधिकारी संचालित करते हैं और लश्कर सिर्फ ISI के आदेश का पालन करता है.

डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के मुताबिक पाकिस्तान में रहने के दौरान को लश्कर ए तैयबा के टॉप आतंकियों के ISI में हैंडरो से भी मिला था जिसके मुताबिक 2008 के दौरान लश्कर ए तैयबा के चीफ कमांडर ज़की उर रहमान लखवी को मुज़फ़्फ़राबाद में रहने वाला ब्रिगेडियर रियाज संभालता था, मेजर (रिटायर्ड ) अब्दुल रहमान उर्फ पाशा जो मेजर इकबाल के साथ मिलकर डेविड हेडली से भारत में हमले के लिए रेकी करवा रहा था, उसे ISI का अधिकारी कर्नल शाह संभालता था.

आतंकी डेविड हेडली ने NIA के साथ पूछताछ के दौरान ये भी बताया था कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी सेना-ISI का रिश्ता सिर्फ हमले का आदेश देने या फिर प्लान करने का नहीं है बल्कि सेना के तत्कालीन और रिटायर्ड अधिकारी लश्कर के आतंकियों को ट्रेन भी करते थे.

हेडली के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की 10 पंजाब रेजिमेंट से तालुख़ रेखने वाला अधिकारी मेजर हारून उर्फ हारून उल इस्लाम और 6 बलोच रेजिमेंट का कैप्टन खुर्रम 2003 से लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को मुज़फ़्फ़राबाद स्थित लश्कर के सेंटर में ट्रेनिंग देता था.

आतंकी अजमल कसाब ने मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ में बताया था कि 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले सभी 10 आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना-ISI के एक तत्कालीन मेजर जनरल से मिलवाया गया था. उस मेजर जनरल का किसी को नाम नहीं बताया गया था और कैम्प में मौजूद आतंकी कमांडर ज़की उर रहमान लखवी इसे बस “मेजर जनरल साहब” बोलता.

आतंकी कैंप में आते थे पाकिस्तानी सेना-ISI के मेजर जनरल - कसाब

कसाब के मुताबिक पाकिस्तानी सेना-ISI के ये मेजर जनरल 2 महीने तक मुज़फ़्फ़राबाद में चल रहे आतंकी कैम्प में हर रोज आता था, आतंकियों के साथ बातचीत करता था और उनकी ट्रेनिंग का हाल चाल आतंकी ज़की उर रहमान लखवी से लेता था. कसाब ने मुंबई पुलिस को बताया था की पाकिस्तानी सेना-ISI के इस मेजर जनरल ने पाकिस्तानी फ़ौज के दर्जन भर अधिकारियों को भी आतंकियों को ट्रेन करने के काम पर लगाया था.

भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमले के बाद हाफिज सईद से लेकर जकी उर रहमान लखवी, साजिद मीर समेत लश्कर के कुल 33 आतंकियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दायर की.

NIA ने ISI और पाकिस्तानी सेना के 3 तत्कालीन अधिकारियों और 1 पूर्व अधिकारी को वांटेड घोषित किया, लेकिन आज तक ना ही इन पाकिस्तानी आतंकी कमांडरों को 26/11 की सजा मिली और ना ही ISI-सेना के तत्कालीन और रिटायर्ड अधिकारियों को, उल्टा जहां हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी को जेल में दिखा कर सेफ हाउस में रखा गया तो साजिद मीर को मारा हुआ बता कर उसे नए नाम के साथ कराची में भेज दिया गया.

अन्य सभी लश्कर के 30 आतंकियों को पाकिस्तान ने देश से फरार बताया तो NIA और मुंबई पुलिस की जांच में ISI के जिन अधिकारियों के नाम आये थे उन पर झूठ बोला की ये अधिकारी कभी ISI में थे ही नहीं.

हमले के बाद जहां उस समय मुंबई पुलिस समेत भारत की जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों, उनके पते, उनकी तस्वीरों को निकाल लिया था तो ISI के मेजर इकबाल समेत जितने भी अधिकारियों के नाम आए थे, उनकी तस्वीरें निकालने में भारत की खुफिया एजेंसी उस समय नाकाम रही, साथ ही कसाब द्वारा बताए गए “मेजर जनरल साहब” का नाम और जानकारी इकट्ठा करने में भी भारतीय खुफिया एजेंसियां नाकाम रहीं.

वैसे 26/11 आतंकी हमला पहला हमला नहीं था, जिसे ISI के अधिकारियों के आदेश पर अंजाम दिया गया हो. 80 के दशक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने संस्थान में एक नई डायरेक्टरेट बनायी थी. इसका नाम डायरेक्टरेट-एस रखा गया था और इसका काम उन दिनों में अफग़ानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ रहे आतंकी संगठनो अल-कायदा, तालिबान, हरकत उल मुजाहिद्दीन की मदद करना और उनके साथ संपर्क स्थापित करना था.

जब सोवियत संघ अफग़ानिस्तान से चली गई तो 90 के दशक में इस डायरेक्टरेट-एस ने भारत में आतंकी नेटवर्क को तैयार करना शुरू किया, जिसके तहत JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन बनवाये गए और इनसे जम्मू कश्मीर में हमला करवाया जाता था. बाद में इसी डायरेक्टरेट-एस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद का ना सिर्फ गठन करवाया बल्कि उनसे भारत में हमले करवाये जो आज भी जारी है.

भारत में संसद हमले से लेकर 26/11, पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले तक हर छोटे बड़े आतंकी हमले के पीछे ISI की यही डायरेक्टरेट-एस है. जिसका वर्तमान प्रमुख मेजर जनरल शामरैज खान तनोली है.

2006 से अगस्त 2008 तक हुई आतंकी हमले की प्लानिंग

आतंकी डेविड हेडली और अजमल कसाब के बयानों के मुताबिक 26/11 आतंकी हमले की प्लानिंग 2006 से अगस्त 2008 तक हुई थी. उस दौरान ISI के डायरेक्टरेट-एस का प्रमुख मेजर जनरल आसिफ अख़्तर था. उसी के कार्यकाल के दौरान जहां डेविड हेडली से भारत में रेकी करवायी जा रही थी तो ISI के अन्य अधिकारी लश्कर के आतंकी कमांडरों के साथ बैठकर प्लान बना रहे थे.

26/11 आतंकी हमले से पहले ISI के तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा ने 30 सितंबर 2008 को मेजर जनरल आसिफ़ अख्तर को डायरेक्टरेट-एस के प्रमुख के पद से हटा दिया था और उसकी जगह मेजर जनरल मुमताज अहमद बाजवा को डायरेक्टरेट-एस का नया प्रमुख बनाया था, जिसके कार्यकाल के दौरान 26/11 जैसा जघन्य आतंकी हमला हुआ था.