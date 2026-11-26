ओटीटी पर हर हफ्ते ही धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें कई बार दर्शकों की मोस्ट अवेटेड फिल्में भी रिलीज होती हैं. ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि दर्शकों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी फेवरेट फिल्म और सीरीज नहीं देख पाते हैं. ऐसे में आपको उन फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप घर बैठे देख सकते हैं.

दरअसल, ओटीटी पर जिन फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, उन्हें जी5 पर देख सकते हैं. जी हां जी5 पर फ्री में भी फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलती हैं, जो हर हफ्ते ही रिलीज की जाती हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं इस कैटेगरी में टॉप 5 में कौन सी फिल्में-सीरीज के नाम हैं.

दिल्ली 2021

'दिल्ली 2021' एक हिंदी फिल्म है, जिसमें भारतीय इतिहास के उस समय को दिखाया गया है, जिसमें कोविड-19 की लहर आई थी और इसके बाद ना जाने कितनी समस्याओं ने जन्म लिया था. इसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे. फिल्म में महामारी के बीच आई मानवीय संकटों को दिखाया गया है. इसमें ऋचा चड्ढा, मानव कौल और कुमुद मिश्रा समेत अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.







ब्लाइंड गेम

वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अर्जुन रामपाल की नई फिल्म 'ब्लाइंड गेम' का नाम भी शामिल है. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. ऐसे में अगर आप इस जॉनर की मूवीज को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. ये मलयालम फिल्म 7th Day का रीमेक है. इसमें अर्जुन रामपाल, प्रियामणि, रोहित चंदेल जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

रंगबाज- डर की राजनीति

'रंगबाज' एक हिंदी क्राइम-पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसे जी5 पर फ्री में देखा जा सकता है. ये फ्री की कैटेगरी में टॉप 3 में है. इसमें बिहार के एक गैंगस्टर से राजनेता बने 'साहेब' हारून शाह अली बेग की कहानी को दिखाया गया है. इसकी कहानी 90 के दशक की पृष्ठभूमि पर बुना गया है. इसमें 6 एपिसोड हैं. विनीत कुमार सिंह ने लीड रोल प्ले किया है.

रामायण-द एपिक

नितेश तिवारी की 'रामायण' की काफी चर्चा है. ऐसे में अगर आप इसे महंगी टिकट होने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर फ्री में 'रामायण द एपिक' देख सकते हैं, जो कि एक पौराणिक एक्शन फिल्म है. इसका निर्देशन चेतन देसाई ने किया है. ये हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है. इसमें मनोज बाजपेयी, जूही चावला, आशुतोष राणा, मुकेश ऋषि, ऋषभ शुक्ला जैसे अन्य कलाकारों ने इसमें अपनी आवाज दी है.

माय सीक्रेट टैरियस (My Secret Terrius)

'माय सीक्रेट टैरियस' एक दक्षिण कोरियाई सीरीज है, जिसमें एक्शन थ्रिलर, कॉमेडी और रोमांस देखने के लिए मिलता है. फिल्म की कहानी सस्पेंस से भरी है. इसकी कहानी एक अकेली मां गो ऐ-रिन और उसके रहस्यमय पड़ोसी किम बॉन के इर्द-गिर्द घूमती है. ये सीरीज पांचवे नंबर पर है.