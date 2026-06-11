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इस तकनीक से करें खीरे की खेती, 25 हजार से कमाएं 1.5 लाख का मुनाफा
Cucumber Cultivation Tips: पॉलीहाउस तकनीक से हाइब्रिड खीरे की स्मार्ट खेती कर आप महज 25 हजार की लागत में 1.5 लाख का बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.
आज के समय में जब पारंपरिक खेती में लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है. तब देश के पढ़े-लिखे युवा अपनी मॉडर्न सोच से कृषि क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं. उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद कई युवा अब नौकरी के पीछे भागने के बजाय पॉलीहाउस तकनीक के जरिए हाइब्रिड खीरे की स्मार्ट खेती को अपनाकर अपनी किस्मत चमका रहे हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 04:46 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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