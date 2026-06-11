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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइस तकनीक से करें खीरे की खेती, 25 हजार से कमाएं 1.5 लाख का मुनाफा

इस तकनीक से करें खीरे की खेती, 25 हजार से कमाएं 1.5 लाख का मुनाफा

Cucumber Cultivation Tips: पॉलीहाउस तकनीक से हाइब्रिड खीरे की स्मार्ट खेती कर आप महज 25 हजार की लागत में 1.5 लाख का बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Cucumber Cultivation Tips: पॉलीहाउस तकनीक से हाइब्रिड खीरे की स्मार्ट खेती कर आप महज 25 हजार की लागत में 1.5 लाख का बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

आज के समय में जब पारंपरिक खेती में लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है. तब देश के पढ़े-लिखे युवा अपनी मॉडर्न सोच से कृषि क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं. उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद कई युवा अब नौकरी के पीछे भागने के बजाय पॉलीहाउस तकनीक के जरिए हाइब्रिड खीरे की स्मार्ट खेती को अपनाकर अपनी किस्मत चमका रहे हैं.

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इस आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें महज 25 हजार रुपये की शुरुआती लागत लगाकर करीब 1.5 लाख रुपये तक की छप्परफाड़ कमाई बहुत ही कम समय में की जा सकती है. यह मॉडल साबित करता है कि अगर सही प्लानिंग हो तो खेती से कम लागत में भी बंपर रिटर्न निकाला जा सकता है.
इस आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें महज 25 हजार रुपये की शुरुआती लागत लगाकर करीब 1.5 लाख रुपये तक की छप्परफाड़ कमाई बहुत ही कम समय में की जा सकती है. यह मॉडल साबित करता है कि अगर सही प्लानिंग हो तो खेती से कम लागत में भी बंपर रिटर्न निकाला जा सकता है.
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इस मुनाफेदार बिजनेस को शुरू करने के लिए उद्यानिकी विभाग की मदद से अपने खेत में पॉलीहाउस तैयार करवाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलीहाउस लगवाने के लिए सरकार की तरफ से 80 फीसदी तक की भारी सब्सिडी भी मिल जाती है जिससे खुद का शुरुआती निवेश बेहद कम हो जाता है.
इस मुनाफेदार बिजनेस को शुरू करने के लिए उद्यानिकी विभाग की मदद से अपने खेत में पॉलीहाउस तैयार करवाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलीहाउस लगवाने के लिए सरकार की तरफ से 80 फीसदी तक की भारी सब्सिडी भी मिल जाती है जिससे खुद का शुरुआती निवेश बेहद कम हो जाता है.
Published at : 11 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cucumber Polyhouse Farming Cucumber Farming

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