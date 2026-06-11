इस तकनीक से करें खीरे की खेती, 25 हजार से कमाएं 1.5 लाख का मुनाफा

इस आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें महज 25 हजार रुपये की शुरुआती लागत लगाकर करीब 1.5 लाख रुपये तक की छप्परफाड़ कमाई बहुत ही कम समय में की जा सकती है. यह मॉडल साबित करता है कि अगर सही प्लानिंग हो तो खेती से कम लागत में भी बंपर रिटर्न निकाला जा सकता है.