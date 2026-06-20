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सादा अदरक छोड़ अब उगाएं काला अदरक, मार्केट में बिकता है इतने रुपये किलो
Black Ginger Farming Tips: अब पीले अदरक के साथ-साथ मार्केट में काला अदरक भी खूब बिक रहा है. इसके औषधीय गुणों से भरपूर होने के चलते मार्केट में इसकी भारी डिमांड है.
चाय का स्वाद बढ़ाना हो, दाल-सब्जी में तड़का लगाना हो या फिर सर्दी-खांसी की घरेलू दवा बनानी हो, अदरक हर भारतीय किचन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है. सुबह की कड़क चाय से लेकर चटपटे खानों तक इसका इस्तेमाल रोज हर घर में किया जाता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:24 PM (IST)
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