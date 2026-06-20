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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसादा अदरक छोड़ अब उगाएं काला अदरक, मार्केट में बिकता है इतने रुपये किलो

सादा अदरक छोड़ अब उगाएं काला अदरक, मार्केट में बिकता है इतने रुपये किलो

Black Ginger Farming Tips: अब पीले अदरक के साथ-साथ मार्केट में काला अदरक भी खूब बिक रहा है. इसके औषधीय गुणों से भरपूर होने के चलते मार्केट में इसकी भारी डिमांड है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Black Ginger Farming Tips: अब पीले अदरक के साथ-साथ मार्केट में काला अदरक भी खूब बिक रहा है. इसके औषधीय गुणों से भरपूर होने के चलते मार्केट में इसकी भारी डिमांड है.

चाय का स्वाद बढ़ाना हो, दाल-सब्जी में तड़का लगाना हो या फिर सर्दी-खांसी की घरेलू दवा बनानी हो, अदरक हर भारतीय किचन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है. सुबह की कड़क चाय से लेकर चटपटे खानों तक इसका इस्तेमाल रोज हर घर में किया जाता है.

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बहुत से लोगों को यही लगता है कि अदरक सिर्फ एक ही तरह का होता है. जो हल्के पीले या भूरे रंग का बाजार में मिलता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सादा अदरक छोड़ अब किसान काला अदरक उगा रहे हैं. यह न केवल देखने में अलग है. बल्कि इसके गुण भी अलग है.
बहुत से लोगों को यही लगता है कि अदरक सिर्फ एक ही तरह का होता है. जो हल्के पीले या भूरे रंग का बाजार में मिलता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सादा अदरक छोड़ अब किसान काला अदरक उगा रहे हैं. यह न केवल देखने में अलग है. बल्कि इसके गुण भी अलग है.
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इसकी खेती अब मोटी कमाई का बेहतरीन मौका है जो किसी भी किसान की किस्मत बदल सकता है. काले अदरक की बाजार में भारी मांग है. अपनी एंटी-ऑक्सीडेंट और कमाल की खूबियों के कारण इसकी कीमत आम अदरक के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है. मार्केट में यह आसानी से 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है.
इसकी खेती अब मोटी कमाई का बेहतरीन मौका है जो किसी भी किसान की किस्मत बदल सकता है. काले अदरक की बाजार में भारी मांग है. अपनी एंटी-ऑक्सीडेंट और कमाल की खूबियों के कारण इसकी कीमत आम अदरक के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है. मार्केट में यह आसानी से 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है.
Published at : 20 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ginger Ginger Farming Farming News

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