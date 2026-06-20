सादा अदरक छोड़ अब उगाएं काला अदरक, मार्केट में बिकता है इतने रुपये किलो

इसकी खेती अब मोटी कमाई का बेहतरीन मौका है जो किसी भी किसान की किस्मत बदल सकता है. काले अदरक की बाजार में भारी मांग है. अपनी एंटी-ऑक्सीडेंट और कमाल की खूबियों के कारण इसकी कीमत आम अदरक के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है. मार्केट में यह आसानी से 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है.