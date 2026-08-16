स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGopal Ratna Award 2026: डेयरी किसानों को 5 लाख जीतने का मौका, इस पुरस्कार के लिए करें आवेदन

Gopal Ratna Award 2026: डेयरी किसानों को 5 लाख जीतने का मौका, इस पुरस्कार के लिए करें आवेदन

Gopal Ratna Award 2026: राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए डेयरी किसान, सहकारी समितियां और तकनीशियन आवेदन कर सकते हैं. विजेताओं को 5 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

Gopal Ratna Award 2026: गाय-भैंस पालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप गाय-भैंस पालते हैं या डेयरी के काम से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जानकारी एक शानदार मौके से कम नहीं होगा. सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. बता दें कि इसमें अच्छा काम करने वाले डेयरी किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियनों को नकद इनाम दिया जाता है. आप जानकर हैरान होगी कि इसका पहला इनाम पूरे 5 लाख रुपये का है. यही जो किसान दूध उत्पादन में बढ़िया काम कर रहा है, तो उनके लिए ये मौका काफी अच्छा है. आइए आसान भाषा में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, कि ये पुरस्कार क्या करने से मिलेगा और इसके लिए कहां से आवेदन करें.

क्या है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

यह पुरस्कार देश के पशुपालक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को दिया जाता है. इसका मकसद केवल एक है, जो पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में लगातार अच्छा काम करते आए हैं वैसे लोगों को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करना. साथ ही, इस पहल के जरिए सरकार देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अच्छी नस्ल के पशुओं, बेहतर डेयरी प्रबंधन और कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाहती है. यानी यह सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक कोशिश भी है.

अब बात करते हैं सबसे मुख्य जानकारी की तो, इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियां रखी गई हैं.

  • पहली श्रेणी- इसमें देसी गाय और भैंस पालने वाले सबसे अच्छे डेयरी किसान को चुना जाएगा.
  • दूसरी श्रेणी- इसमें सबसे अच्छी डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादक कंपनी या किसान उत्पादक संगठन के लिए इनाम रहेगा.
  • तीसरी श्रेणी- सबसे अच्छे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए रखी गई है.

इसके अलावा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए भी एक खास पुरस्कार दिया जाता है, ताकि उन इलाकों में भी डेयरी विकास को बढ़ावा मिले. वहीं अगर मिलने वाले इनाम की बात करें तो पहले स्थान पर आने वाले को 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान वाले को 3 लाख रुपये और तीसरे स्थान वाले को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी

आवेदन कैसे करें और कब तक है मौका

इस जानकारी के बाद हर किसान के दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि इस पुरस्कार के लिए आवेदन कहां से करें, ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपको इसके पीछे काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी तो आपकी सोच गलत है. इसके लिए आवेदन करने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. आवेदन करने के लिए विंडो 10 अगस्त से 10 सितंबर तक खुली रहेगी यानी कुल 1 महीना. इच्छुक किसान इसी बीच अपना फॉर्म भर सकते हैं. बता दें कि आवेदन करने से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल dahd.nic.in पर जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो.

यह भी पढ़ेंः गमले में कैसे उगा सकते हैं हल्दी, बाजार से लाने की टेंशन खत्म

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Gopal Ratna Award 2026 Dairy Farmer Award Money Prize For Dairy Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Gopal Ratna Award 2026: डेयरी किसानों को 5 लाख जीतने का मौका, इस पुरस्कार के लिए करें आवेदन
डेयरी किसानों को 5 लाख जीतने का मौका, इस पुरस्कार के लिए करें आवेदन
एग्रीकल्चर
मानसून में मुर्गी पालन से होगी अच्छी कमाई, इन गलतियों से बचें
मानसून में मुर्गी पालन से होगी अच्छी कमाई, इन गलतियों से बचें
एग्रीकल्चर
खेती के लिए पैसों की जरूरत? गोदाम में रखी फसल पर भी उठा सकते हैं लोन
खेती के लिए पैसों की जरूरत? गोदाम में रखी फसल पर भी उठा सकते हैं लोन
एग्रीकल्चर
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget