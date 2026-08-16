डेयरी किसानों को 5 लाख जीतने का मौका, इस पुरस्कार के लिए करें आवेदन

Gopal Ratna Award 2026: गाय-भैंस पालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप गाय-भैंस पालते हैं या डेयरी के काम से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जानकारी एक शानदार मौके से कम नहीं होगा. सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. बता दें कि इसमें अच्छा काम करने वाले डेयरी किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियनों को नकद इनाम दिया जाता है. आप जानकर हैरान होगी कि इसका पहला इनाम पूरे 5 लाख रुपये का है. यही जो किसान दूध उत्पादन में बढ़िया काम कर रहा है, तो उनके लिए ये मौका काफी अच्छा है. आइए आसान भाषा में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, कि ये पुरस्कार क्या करने से मिलेगा और इसके लिए कहां से आवेदन करें.

क्या है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

यह पुरस्कार देश के पशुपालक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को दिया जाता है. इसका मकसद केवल एक है, जो पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में लगातार अच्छा काम करते आए हैं वैसे लोगों को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करना. साथ ही, इस पहल के जरिए सरकार देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अच्छी नस्ल के पशुओं, बेहतर डेयरी प्रबंधन और कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाहती है. यानी यह सिर्फ इनाम नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक कोशिश भी है.

अब बात करते हैं सबसे मुख्य जानकारी की तो, इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियां रखी गई हैं.

पहली श्रेणी- इसमें देसी गाय और भैंस पालने वाले सबसे अच्छे डेयरी किसान को चुना जाएगा.

इसमें देसी गाय और भैंस पालने वाले सबसे अच्छे डेयरी किसान को चुना जाएगा. दूसरी श्रेणी- इसमें सबसे अच्छी डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादक कंपनी या किसान उत्पादक संगठन के लिए इनाम रहेगा.

इसमें सबसे अच्छी डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादक कंपनी या किसान उत्पादक संगठन के लिए इनाम रहेगा. तीसरी श्रेणी- सबसे अच्छे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए रखी गई है.

इसके अलावा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए भी एक खास पुरस्कार दिया जाता है, ताकि उन इलाकों में भी डेयरी विकास को बढ़ावा मिले. वहीं अगर मिलने वाले इनाम की बात करें तो पहले स्थान पर आने वाले को 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान वाले को 3 लाख रुपये और तीसरे स्थान वाले को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.

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आवेदन कैसे करें और कब तक है मौका

इस जानकारी के बाद हर किसान के दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि इस पुरस्कार के लिए आवेदन कहां से करें, ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपको इसके पीछे काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी तो आपकी सोच गलत है. इसके लिए आवेदन करने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. आवेदन करने के लिए विंडो 10 अगस्त से 10 सितंबर तक खुली रहेगी यानी कुल 1 महीना. इच्छुक किसान इसी बीच अपना फॉर्म भर सकते हैं. बता दें कि आवेदन करने से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल dahd.nic.in पर जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो.

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