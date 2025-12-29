दुनिया में जब भी आधुनिक युद्ध की बात होती है तो केवल ताकत या मारक क्षमता ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और अरबों डॉलर की लागत से बने हथियारों का जिक्र होता है. आज के दौर में हथियार बनाना सिर्फ सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और रणनीति का बेहद महंगा मेल बन चुका है. दुनिया में ऐसे कई हथियार मौजूद हैं, जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी हैरान रह जाता है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल को दुनिया का सबसे महंगा हथियार माना जाता है. इसे अमेरिका की दिग्गज डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) ने विकसित किया है. इसकी अनुमानित कीमत 545 करोड़ 81 लाख 37 हजार 300 है. इसे अमेरिका ने अपनी परमाणु सुरक्षा रणनीति के तहत विकसित किया है. यह मिसाइल समुद्र के अंदर चलने वाली परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है, जिससे दुश्मन को इसके हमले का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ट्राइडेंट मिसाइल को अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी की रीढ़ कहा जाता है.

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स क्यों है खतरनाक?

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसे MOAB कहा जाता है. ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर-परमाणु बम है. BBC की रिपोर्ट के अनुसार इसका पहली बार इस्तेमाल साल 2017 में अफगानिस्तान में किया गया था. यह बम जमीन से टकराने के बजाय हवा में फटता है, जिससे बड़े इलाके में जबरदस्त धमाका होता है. इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 70 हजार डॉलर है. इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी अधिक होती है कि मजबूत से मजबूत भूमिगत ठिकाने भी तबाह हो जाते हैं. हालांकि यह परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी इसकी ताकत पारंपरिक बमों से कई गुना ज्यादा मानी जाती है.

B-2 स्पिरिट बॉम्बर क्यों है सबसे महंगा सैन्य विमान?

B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता. यही वजह है कि यह विमान गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम है. B-2 Spirit Stealth Bomber की हर एक यूनिट की कीमत 2.1 बिलियन डॉलर है. यह परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है और हजारों किलोमीटर दूर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है.

लेजर गाइडेड मिसाइल

आधुनिक युद्ध में अब सटीक निशाना सबसे अहम बन चुका है. लेजर गाइडेड मिसाइल इसी जरूरत को पूरा करती हैं. Advanced Precision Kill Weapon System II जैसी मिसाइलें छोटे लक्ष्य को भी बेहद सटीक तरीके से नष्ट कर सकती हैं. इसकी कीमत लगभग 23 लाख 21 हजार 389 प्रति यूनिट है. इन हथियारों की खास बात यह है कि कम क्षेत्र में हमला करके अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सकता है. यही कारण है कि आधुनिक सेनाएं इन पर तेजी से भरोसा बढ़ा रही हैं.

स्टिंगर मिसाइल क्यों मानी जाती है सैनिकों की सुरक्षा ढाल?

स्टिंगर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है, जिसे कोई भी सैनिक कंधे पर रखकर दाग सकता है. यह जमीन से हवा में हमला करने के लिए बनाई गई है और हेलिकॉप्टर या लड़ाकू विमान को गिराने में सक्षम है. इसकी कीमत लगभग 31 लाख 50 हजार 456 रुपया है. इस मिसाइल ने कई युद्धों में अपनी प्रभावशीलता साबित की है और आज भी दुनिया की कई सेनाओं के पास यह एक अहम हथियार के रूप में मौजूद है.

