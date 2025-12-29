हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWorld Most Expensive Weapons: दुनिया के 5 सबसे महंगे हथियार, कितनी मचा सकते हैं तबाही?

World Most Expensive Weapons: दुनिया के 5 सबसे महंगे हथियार, कितनी मचा सकते हैं तबाही?

दुनिया के ये महंगे हथियार यह दिखाते हैं कि आधुनिक युद्ध केवल संख्या का नहीं, बल्कि तकनीक, सटीकता और भारी निवेश का खेल बन चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में जब भी आधुनिक युद्ध की बात होती है तो केवल ताकत या मारक क्षमता ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और अरबों डॉलर की लागत से बने हथियारों का जिक्र होता है. आज के दौर में हथियार बनाना सिर्फ सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और रणनीति का बेहद महंगा मेल बन चुका है. दुनिया में ऐसे कई हथियार मौजूद हैं, जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी हैरान रह जाता है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल को दुनिया का सबसे महंगा हथियार माना जाता है. इसे अमेरिका की दिग्गज डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) ने विकसित किया है. इसकी अनुमानित कीमत 545 करोड़ 81 लाख 37 हजार 300 है. इसे अमेरिका ने अपनी परमाणु सुरक्षा रणनीति के तहत विकसित किया है. यह मिसाइल समुद्र के अंदर चलने वाली परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है, जिससे दुश्मन को इसके हमले का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ट्राइडेंट मिसाइल को अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी की रीढ़ कहा जाता है.

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स क्यों है खतरनाक?

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसे MOAB कहा जाता है. ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर-परमाणु बम है. BBC की रिपोर्ट के अनुसार इसका पहली बार इस्तेमाल साल 2017 में अफगानिस्तान में किया गया था. यह बम जमीन से टकराने के बजाय हवा में फटता है, जिससे बड़े इलाके में जबरदस्त धमाका होता है. इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 70 हजार डॉलर है.  इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी अधिक होती है कि मजबूत से मजबूत भूमिगत ठिकाने भी तबाह हो जाते हैं. हालांकि यह परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी इसकी ताकत पारंपरिक बमों से कई गुना ज्यादा मानी जाती है.

B-2 स्पिरिट बॉम्बर क्यों है सबसे महंगा सैन्य विमान?

B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता. यही वजह है कि यह विमान गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम है. B-2 Spirit Stealth Bomber की हर एक यूनिट की कीमत 2.1 बिलियन डॉलर है. यह परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है और हजारों किलोमीटर दूर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है.

लेजर गाइडेड मिसाइल

आधुनिक युद्ध में अब सटीक निशाना सबसे अहम बन चुका है. लेजर गाइडेड मिसाइल इसी जरूरत को पूरा करती हैं. Advanced Precision Kill Weapon System II जैसी मिसाइलें छोटे लक्ष्य को भी बेहद सटीक तरीके से नष्ट कर सकती हैं. इसकी कीमत लगभग 23 लाख 21 हजार 389 प्रति यूनिट है. इन हथियारों की खास बात यह है कि कम क्षेत्र में हमला करके अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सकता है. यही कारण है कि आधुनिक सेनाएं इन पर तेजी से भरोसा बढ़ा रही हैं.

स्टिंगर मिसाइल क्यों मानी जाती है सैनिकों की सुरक्षा ढाल?

स्टिंगर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है, जिसे कोई भी सैनिक कंधे पर रखकर दाग सकता है. यह जमीन से हवा में हमला करने के लिए बनाई गई है और हेलिकॉप्टर या लड़ाकू विमान को गिराने में सक्षम है. इसकी कीमत लगभग 31 लाख 50 हजार 456 रुपया है. इस मिसाइल ने कई युद्धों में अपनी प्रभावशीलता साबित की है और आज भी दुनिया की कई सेनाओं के पास यह एक अहम हथियार के रूप में मौजूद है.

ये भी पढ़ें: World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?

Published at : 29 Dec 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
Weapons US Army WORLD NEWS IN HINDI Trident Missile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Fog: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | Weather | IMD Alert |Breaking
Delhi Fog: Delhi में यात्रा पर पड़ रहा घने कोहरे का असर, घने कोहरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
हेल्थ
Young Women Health Issues: चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
यूटिलिटी
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
नौकरी
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget