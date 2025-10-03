रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने अमेरिका पर 'डबल स्टैंडर्ड' का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस से बड़ी मात्रा में यूरेनियम खरीदता है. पिछले साल रूस ने अमेरिका को 800 मिलियन डॉलर का यूरेनियम बेचा था और इस साल 1.2 बिलियन डॉलर तक बेचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ट्रंप खुद यूरेनियम खरीद रहे हैं और भारत पर कच्चा तेल खरदीना बंद करने के लिए दबाव बना रहे हैं.

रूस के सोची में भारत समेत 140 देशों के सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के इंटरनेशनल वल्दाई फोरम में पुतिन ने यह बात कही. पुतिन ने बताया कि पूरी दुनिया में रूस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम सप्लायर है और इस साल वह रूस से 1.2 बिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीदने वाला है.

800 मिलियन डॉलर का रूस से यूरेनियम खरीद चुका अमेरिका

व्लादिमीर पुतिन ने कहा, 'न्यूक्लियर प्लांट इस्तेमाल करने वाले दुनिया के सबसे बड़ी देशों में अमेरिका भी शामिल है और अगर नहीं भी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो वहां बनाई जा रही है न, जिसके लिए बड़ी मात्रा में अमेरिका को ईंधन की जरूरत होती है. हम यूरेनियम के सबसे बड़े सप्लायर नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े सप्लायर हैं.' उन्होंने बताया कि यूएस मार्केट में 25 प्रतिशत यूरेनियम रूस से जाता है और 2024 में अमेरिका को यूरेनियम बेचकर रूस ने करीब 800 मिलियन डॉलर कमाए थे.

पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं, जिसमें से 25 प्रतिशत टैरिफ रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है. यूक्रेन के साथ दो साल से भी ज्यादा समय से चल रही जंग की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर सेंक्शन लगाए हैं, लेकिन भारत खरीदता है, जिससे ट्रंप को आपत्ति है. वह यूरोपीय देशों से भी रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अनुरोध कर चुके हैं. हालांकि, खुद अमेरिका रूस से केमिकल्स, यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है.

ट्रंप के टैरिफ के नुकसान की भरपाई करेगा रूस

पुतिन ने यह भी कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई तेल के आयात से की जाएगी. भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा लेत खरीदता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी असंतुलन है. उधर, अमेरिका भी भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बना रहा है इसलिए पुतिन चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम किया जाए. उन्होंने अपनी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और कहा कि रूस भारत से फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद सकता है.