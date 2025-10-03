पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) की क्षेत्रीय राजधानी मुजफ्फराबाद गुरुवार (2 अक्टूबर) को तनावपूर्ण माहौल से घिरा रहा. कई दिनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हुए. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार (29 सितंबर) को शुरू हुई झड़पों में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई थी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ असंतोष और गहराता चला गया.

इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JKJAC) कर रही है. यह आंदोलन अचानक नहीं भड़का, बल्कि लंबे समय से जारी जनता की नाराजगी और असंतोष का नतीजा है. पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें राजनीतिक और आर्थिक अधिकार देने से बचती है. इस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी कठिन होती जा रही है. पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि वह पीओके के संसाधनों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जनता को लाभ नहीं मिलता है. इन्हीं मुद्दों ने मिलकर आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया है.

जनता बनाम पाकिस्तान सरकार

29 सितंबर को JKJAC के आह्वान पर बंद और चक्का जाम का आयोजन हुआ. इस दौरान झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए. सरकार की प्रतिक्रिया ने हालात और बिगाड़ दिए. इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं. पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई. आंदोलन को बाहरी साजिश और प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की गई, लेकिन अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि यह केवल कुछ लोगों का विरोध नहीं बल्कि व्यापक जन असंतोष है.

पीओके वालों के साथ अन्याय

लंबे समय से पाकिस्तान जिस कश्मीर को अपना बताता आया है, उसी हिस्से में लोग सरकार से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं. इसके कई कारण सामने आए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार पीओके को हमेशा दूसरे दर्जे पर रखती है. पीओके के लोगों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है. महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है. यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान करता है, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिलता. ये सारे कारण लंबे समय से जनता के भीतर असंतोष पैदा कर रहे थे, जो अब बड़े विरोध प्रदर्शनों में बदल गए हैं.

