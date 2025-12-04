हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है और हमें ज्ञान...', ट्रंप की हिप्पोक्रेसी पर पुतिन ने दिया टो टूक जवाब

Putin India Visit: भारत दौरे से पहले पुतिन ने कहा कि अमेरिका अपने परमाणु प्लांट के लिए रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, लेकिन भारत पर कच्चा तेल आयात करने के लिए प्रतिबंध लगाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और फिर दोनों नेता एक की कार में 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए. दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का विमान लैंड हुआ. पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन को गले लगाया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. स्वागत समारोह के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा और उसकी सराहना की.

रूसी तेल पर अमेरिका के रवैये पर पुतिन का निशाना

भारत दौरे से पहले व्लादिमीर पुतिन ने रूसी कच्चे तेल और एनर्जी के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिम देशों के रवैये पर सवाल उठाया. इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि अमेरिका अपने परमाणु प्लांट के लिए रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, लेकिन भारत पर कच्चा तेल आयात करने के लिए प्रतिबंध लगाता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे परमाणु ऊर्जा खरीदता है और फिर हमें ज्ञान देता है.

पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ

पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत की मजबूत और स्पष्ट स्थिति देखी है. ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया. उस समय भी रूस ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की थी और कहा था कि कोई भी देश अपने हितों के लिए फैसले लेने के लिए आजाद है.

अमेरिका का टैरिफ नीति खतरनाक- पुतिन

पुतिन ने कहा, "अमेरिका और ट्रंप के आर्थिक सलाहकार मानते हैं कि इस तरह टैरिफ लगाने से उन्हें फायदा होगा, लेकिन हमारे जानकार मानते हैं इस तरह की नीतियां खतरनाक हैं. हमने कई ऐसा नहीं किया और न ही आगे करेगा. रूस खुली अर्थव्यवस्था पर विश्वास करता है. हम चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन( WTO) के नियमों में संशोधन किया जाए."

Published at : 04 Dec 2025 09:37 PM (IST)
