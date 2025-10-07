अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बताया कि उन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ एक “बहुत अच्छी” फोन कॉल की. ट्रंप ने इस बातचीत को महत्वपूर्ण बताया और इसे दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया.

संयुक्त राष्ट्र में हुई मुलाकात

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने लूला से संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भी मुलाकात की थी. ट्रंप ने याद करते हुए कहा, “मैं भाषण देने जा रहा था और मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था. उसी समय मैंने राष्ट्रपति लूला से मुलाकात की. मैंने उन्हें बहुत अच्छे व्यक्ति पाया. हमने लगभग दो मिनट की बातचीत की, और फिर मैं भाषण देने गया. वहां हर देश के नेता मौजूद थे.” यह मुलाकात दो सप्ताह पहले न्यूयॉर्क में हुई संक्षिप्त लेकिन मित्रवत बातचीत के बाद हुई थी.

टैरिफ के बाद पहली गंभीर बातचीत

इस कॉल की खासियत यह है कि यह अमेरिका द्वारा इस गर्मी में ब्राज़ीलियन वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद उनकी पहली गंभीर और विस्तारपूर्ण बातचीत थी. यह संकेत माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस तनाव कम करने और द्विपक्षीय संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है.

ट्रंप ने कही ये बड़ी बात

ट्रंप ने अपनी Truth Social पोस्ट में बताया कि यह कॉल बहुत अच्छी रही और इसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य विषयों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा: “हम आगे और बातचीत करेंगे और जल्द ही ब्राज़ील और अमेरिका दोनों में मिलेंगे. मैंने इस कॉल का आनंद लिया. हमारे देश एक साथ बहुत अच्छा करेंगे.”

दोनों नेताओं ने 30 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की. इस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात पर चर्चा की और फोन नंबर भी साझा किए. ब्राज़ील के वित्त मंत्री फर्नांडो हद्दाद ने इस कॉल को “सकारात्मक” बताया.

अमेरिका-ब्राज़ील संबंधों पर प्रभाव

विश्लेषकों के अनुसार, यह पहल दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक तनाव कम करने की दिशा में अहम कदम है. ट्रंप और लूला के बीच यह पहला गंभीर संपर्क है, जो भविष्य में अमेरिकी-ब्राज़ील व्यापारिक सहयोग और राजनीतिक संवाद को बढ़ावा दे सकता है.

