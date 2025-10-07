हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा

मुस्लिम देश में मच गया बवाल, मंत्री की डिनर पार्टी में परोसी गई शराब, इस्लाम के नाम पर मांगा गया इस्तीफा

मलेशिया में सरकारी डिनर में मुस्लिम मेहमानों के सामने शराब परोसने के विवाद में पर्यटन मंत्री तियोंग किंग सिंग ने इस्तीफा दे दिया. कट्टरपंथियों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 07 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

मलेशिया में एक सरकारी डिनर में मुस्लिम मेहमानों की मौजूदगी में शराब परोसने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. देश के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाली सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में पर्यटन मंत्री तियोंग किंग सिंग को इस्तीफा देना पड़ा.

मलेशिया की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा मलय-मुस्लिम समुदाय का है. सरकार आगामी चुनावों में इस समुदाय का समर्थन पाने की कोशिश कर रही है. जबकि मलेशिया में आम तौर पर शराब पर प्रतिबंध नहीं है, इस्लामी देश होने के कारण इसे लेकर सख्त नियम हैं. इससे पहले मलेशिया ने जुमे की नमाज न पढ़ने वालों को जेल भेजने वाला कानून भी लागू किया था, जिससे कट्टरपंथियों का दबाव और बढ़ा है.

मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश

2022 के आम चुनाव में मलय-मुस्लिम बहुसंख्यक ने अनवर इब्राहिम के बहुसांस्कृतिक गठबंधन को खारिज कर दिया और जातीय-राष्ट्रवादी विपक्षी गुट का समर्थन किया. आलोचकों का कहना है कि इसके बाद अनवर ने कट्टर इस्लामिक मतदाता समूह को खुश करने के लिए कई विवादित फैसले लिए, जैसे पुराने मंदिरों को हटाना और देश में इस्लाम के कट्टरपंथी स्वरूप को बढ़ावा देना.

क्या है नया विवाद

विवाद तियोंग किंग सिंग से जुड़ा है. उन पर आरोप है कि उन्होंने ग्लोबल ट्रैवल मीट 2025 के भव्य रात्रिभोज में शराब परोसने की अनुमति दी, जिससे मलय-संवेदनाओं और इस्लाम का अपमान हुआ. मलेशिया में सरकारी कार्यक्रमों में शराब पर प्रतिबंध है.

तियोंग ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्र द्वारा आयोजित था और सरकार की ओर से इसमें किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा, "भव्य रात्रिभोज में खाने-पीने की चीजें टूरिज्म मलेशिया के नियंत्रण में नहीं थीं." फिर भी, उनकी सफाई लोगों को मनाने में कामयाब नहीं हुई. सरकार के सहयोगी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन (UMNO) ने भी सरकारी कार्यक्रमों में शराब को सामान्य बनाने के खिलाफ चेतावनी दी.

मौलवियों की कड़ी प्रतिक्रिया

UMNO के उलेमा या मौलवी परिषद ने कहा कि मुस्लिम नौकरशाहों को सरकारी समारोहों में खुलेआम शराब पीने से बचना चाहिए. परिषद के मोहम्मद खैरुद्दीन अमन रज़ाली ने कहा, "शराब अस्वास्थ्यकर और इस्लाम के खिलाफ है. मंत्री के कार्य नई पीढ़ी के बीच शराब को सामान्य करने के बहाने बन सकते हैं."

ये भी पढ़ें-

US Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लगाया 25 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू

Published at : 07 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
Malaysia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
University Drugs Scandal: Jaunpur के Veer Bahadur Singh Purvanchal University में शराब-ड्रग्स का खुलासा
Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप
शादी के 10 महीने बाद ही तलाक ले रहा यह कपल! वजह ऐसी कि दीवार पर सिर दे मारेंगे आप
ट्रेंडिंग
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
ट्रैवल
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget