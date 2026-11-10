ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: एम. जॉन हैरिसन को किस किताब के लिए साल 2026 का बुकर प्राइज मिला? कहानी जानिए

Explained: एम. जॉन हैरिसन को किस किताब के लिए साल 2026 का बुकर प्राइज मिला? कहानी जानिए

ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन को उनके उपन्यास ‘The End of Everything’ के लिए 2026 का बुकर पुरस्कार दिया गया है. यह उनके लेखन करियर का 13वां उपन्यास है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 10 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के खत्म होने की कल्पना करना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया सचमुच खत्म हो जाए, तब भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीने की कोशिश करेगा? क्या वह सुबह की कॉफी पीएगा, बच्चों की जन्मदिन की पार्टी मनाएगा और समुद्र किनारे टहलने जाएगा? ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन का उपन्यास ‘The End of Everything’ इसी असहज सवाल से पाठकों का सामना कराता है. 81 साल की उम्र में इस किताब के लिए 2026 का बुकर पुरस्कार जीतकर हैरिसन ने इतिहास रच दिया है. उनका यह उपन्यास सिर्फ एक काल्पनिक आपदा की कहानी नहीं, बल्कि उस दुनिया का आईना है जहां संकट हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम उसे समझने और स्वीकार करने से बचते रहते हैं.

किस किताब के लिए मिला बुकर पुरस्कार?

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
विश्व
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
विश्व
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
विश्व
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल

ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन को उनके उपन्यास ‘The End of Everything’ के लिए 2026 का बुकर पुरस्कार दिया गया है. यह उनके लेखन करियर का 13वां उपन्यास है. किताब 18 जून 2026 को प्रकाशित हुई थी और इसकी लंबाई 198 पन्ने है. यह इस साल बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में शामिल छह किताबों में सबसे छोटी थी.

लंदन के ओल्ड बिलिंग्सगेट में 9 नवंबर को आयोजित समारोह में पुरस्कार की घोषणा की गई. हैरिसन को पुरस्कार के तौर पर 50 हजार ब्रिटिश पाउंड और एक ट्रॉफी मिली. इस जीत के साथ वह बुकर पुरस्कार के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले सबसे उम्रदराज लेखक बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड मार्गरेट एटवुड के नाम था, जिन्होंने 2019 में 79 वर्ष की उम्र में संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार जीता था.

इस साल पुरस्कार के निर्णायक मंडल की अध्यक्ष इतिहासकार और लेखिका मैरी बियर्ड थीं. उन्होंने उपन्यास को वर्तमान राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों को भविष्य के नजरिये से देखने वाली रचना बताया. निर्णायकों ने सर्वसम्मति से इसे विजेता चुना. यह इस किताब के प्रकाशक सरपेंट टेल की भी पहली बुकर जीत है.

क्या है ‘The End of Everything’ की कहानी?

उपन्यास की दुनिया किसी दूर के ग्रह पर नहीं, बल्कि इंग्लैंड के केंट इलाके के समुद्री तट पर बसती है. यह निकट भविष्य की दुनिया है, जहां एक रहस्यमय आपदा के बाद समाज की पुरानी व्यवस्था लगभग टूट चुकी है. सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, कानून-व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है और समुद्र में ऐसे नए जीव दिखाई देने लगे हैं जिनके बारे में इंसानों को कुछ पता नहीं.

इस दुनिया में फिलिप टेनेन्ट नाम का एक व्यक्ति समुद्र किनारे बहकर आने वाली चीजें इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता है. समुद्र की लहरें उसके लिए केवल पानी नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच से आती हुई रहस्यमय वस्तुओं का रास्ता हैं. वह समुद्र तट पर मिलने वाली चीजों को तलाशता है और उनमें से कुछ को अपने काम के लिए चुनता है.

एक दिन उसे समुद्र किनारे एक ऐसी वस्तु मिलती है, जिसे वह सामान्य सामान समझकर अपने पास नहीं रख सकता. यह वस्तु धीरे-धीरे बदलती है, आकार में बढ़ती है और एक जीव जैसी शक्ल लेने लगती है. इसमें संवाद करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है. इस रहस्यमय जीव को iGhetti कहा गया है. यह केवल एक एलियन या अजीब प्राणी नहीं, बल्कि इंसान की समझ, भाषा और वास्तविकता को चुनौती देने वाला अस्तित्व बन जाता है.

फिलिप इस वस्तु को अपनी बुजुर्ग आर्टिस्ट आंटी मार्नी के पास लेकर जाता है. मार्नी की याददाश्त कमजोर हो रही है और वह डिमेंशिया से जूझ रही हैं. वह इस अजीब वस्तु को लेकर सहज नहीं हैं. उन्हें लगता है कि यह चीज उनके सामने बढ़ती जा रही है. दोनों के बीच यह जीव धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिनमें सामान्य और असामान्य के बीच का अंतर मिटने लगता है.

कहानी में एक हिंसक घटना भी आती है, जिसके बाद पात्र ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पुराने नैतिक नियम और सामाजिक मर्यादाएं पहले की तरह काम नहीं करतीं. लोग कानून की जगह अपने हिसाब से फैसले लेने लगते हैं. किसी के घर के बगीचे में विमान गिरा हुआ मिल सकता है, लेकिन आसपास के लोग फिर भी सामान्य जिंदगी का दिखावा करते रहते हैं. कोई बच्चों की पार्टी कर रहा है, तो कोई समुद्र किनारे कैफे में सुबह की कॉफी पी रहा है.

यही इस उपन्यास की सबसे बेचैन करने वाली बात है. दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इंसान अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता.

उपन्यास के पीछे छिपे हैं आज की दुनिया के सवाल

‘The End of Everything’ को केवल एलियन, तबाही या साइंस फिक्शन की कहानी समझना इसके साहित्यिक महत्व को सीमित कर देगा. हैरिसन ने इस काल्पनिक दुनिया के जरिये आज की वास्तविक दुनिया पर सवाल उठाए हैं.

लेखक के मुताबिक, इस उपन्यास की शुरुआती प्रेरणा 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी थी. वह ऐसी कहानी लिखना चाहते थे जिसमें समाज की सबसे बड़ी समस्या केवल किसी आपदा का आ जाना नहीं, बल्कि उस आपदा को समझ पाने में इंसान की असफलता हो.

आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में गलत सूचनाएं, राजनीतिक प्रचार और वास्तविकता को लेकर भ्रम लगातार बढ़ रहे हैं. लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या. उपन्यास इसी संकट को भविष्य की एक काल्पनिक दुनिया में रखकर देखता है.

इसमें पर्यावरण का सवाल भी महत्वपूर्ण है. इंसान उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर है. समुद्र बदल रहा है, नए जीव सामने आ रहे हैं और दुनिया का परिचित भूगोल भी जैसे अपनी पहचान खो रहा है. इसके बावजूद मनुष्य अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है.

उपन्यास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े भाषा मॉडल (LLM) की मौजूदगी भी दिखाई देती है. यह एक ऐसी दुनिया है जहां तकनीक, सूचना और इंसानी समझ के बीच की सीमाएं लगातार धुंधली हो रही हैं.

हैरिसन ने अपनी किताब को एक ऐसी आपदा की कहानी कहा है जिसमें असली त्रासदी घटना का होना नहीं, बल्कि उसे समझने में समाज की विफलता है.

कौन हैं एम. जॉन हैरिसन?

एम. जॉन हैरिसन का जन्म 1945 में इंग्लैंड के वार्विकशायर स्थित रग्बी में हुआ था. उनका पूरा नाम माइकल जॉन हैरिसन है. उनका लेखन करियर छह दशक से भी अधिक पुराना है. उन्होंने 1965 में अपनी पहली कहानी बेची थी. 1969 में वह ब्रिटिश साइंस फिक्शन पत्रिका ‘New Worlds’ से जुड़े और 1978 तक उसके पुस्तक समीक्षा विभाग का संपादन किया.

हैरिसन ने अपने लेखन में साइंस फिक्शन, फैंटेसी और साहित्यिक कथा की सीमाओं को लगातार चुनौती दी. वह उन लेखकों में रहे हैं जिन्होंने कल्पना और वास्तविकता को अलग-अलग खांचों में रखने से इनकार किया. उनकी रचनाओं में अक्सर ऐसे संसार दिखाई देते हैं जो पहली नजर में काल्पनिक लगते हैं, लेकिन उनके भीतर हमारे समाज की समस्याएं छिपी होती हैं.

उनकी चर्चित किताबों में 1989 का उपन्यास ‘Climbers’ शामिल है, जिसे Boardman Tasker Prize for Mountain Literature मिला था. 2006 में प्रकाशित ‘Nova Swing’ ने 2007 में Arthur C. Clarke Award जीता. 2020 में उनके उपन्यास ‘The Sunken Land Begins to Rise Again’ को Goldsmiths Prize से सम्मानित किया गया.

उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं. 2017 में उनका संग्रह ‘You Should Come With Me Now’ प्रकाशित हुआ. 2021 में 1970 से 2020 के बीच लिखी गई कहानियों का चयन ‘Settling the World’ नाम से आया. 2023 में उनका ‘एंटी-मेमॉयर’ यानी पारंपरिक आत्मकथा से अलग तरह का संस्मरण ‘Wish I Was Here’ प्रकाशित हुआ.

हैरिसन केवल लेखक ही नहीं, बल्कि साहित्यिक आलोचक भी रहे हैं. उन्होंने The Guardian, The Telegraph, The Times Literary Supplement और The New York Times जैसे प्रकाशनों के लिए लेखन और समीक्षा की है. उन्होंने बोलने वाली बिल्लियों पर आधारित चार फैंटेसी उपन्यासों की श्रृंखला भी सह-लिखी और ब्रिटिश पर्वतारोही से जुड़े लेखन में घोस्टराइटर के रूप में काम किया.

दिलचस्प बात यह है कि वह कभी अच्छे पर्वतारोही और फेल रनर यानी पहाड़ी रास्तों पर लंबी दूरी तक दौड़ने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं. 2022 में उन्होंने बुकर पुरस्कार की निर्णायक समिति में भी काम किया था. उस साल श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास ‘The Seven Moons of Maali Almeida’ के लिए पुरस्कार मिला था.

साइंस फिक्शन और साहित्य के बीच की दीवार तोड़ने वाली जीत

एम. जॉन हैरिसन की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें लंबे समय से साइंस फिक्शन और फैंटेसी की दुनिया के लेखक के रूप में जाना जाता रहा है. साहित्य की मुख्यधारा में अक्सर इन विधाओं को गंभीर साहित्य से अलग रखकर देखा जाता था.

हैरिसन ने इस धारणा को चुनौती दी है. उनका सवाल रहा है कि अगर साइंस फिक्शन अच्छी तरह लिखा गया है, तो उसे साहित्य क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

बुकर पुरस्कार फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी गैबी वुड ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया. उनके अनुसार, हैरिसन ऐसे पहले बुकर विजेता हैं जो वास्तविक साइंस फिक्शन लेखन की दुनिया से आए हैं.

81 वर्ष की उम्र में मिली यह सफलता उनके छह दशक के लेखन का सम्मान है. लेकिन उनकी किताब का महत्व केवल पुरस्कार और उम्र के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. यह उस समय की कहानी है जब इंसान के पास दुनिया को समझने के साधन पहले से कहीं ज्यादा हैं, फिर भी वह सच, समाज और भविष्य को लेकर पहले से अधिक भ्रमित दिखाई देता है.

शायद इसीलिए ‘The End of Everything’ का शीर्षक जितना अंतिम लगता है, उसका सवाल उतना ही वर्तमान है. अगर दुनिया का अंत किसी बड़े धमाके के साथ नहीं, बल्कि हमारी समझ, संवेदना और जिम्मेदारी के धीरे-धीरे खत्म होने से शुरू हो चुका हो, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे?

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Booker Prize 2026 EXPLAINER M John Harrison
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
विश्व
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
विश्व
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
विश्व
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
महाराष्ट्र
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
क्रिकेट
क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती
क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
दिल्ली NCR
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
इंडिया
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
दिल्ली NCR
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget