Explained: एम. जॉन हैरिसन को किस किताब के लिए साल 2026 का बुकर प्राइज मिला? कहानी जानिए

दुनिया के खत्म होने की कल्पना करना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया सचमुच खत्म हो जाए, तब भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीने की कोशिश करेगा? क्या वह सुबह की कॉफी पीएगा, बच्चों की जन्मदिन की पार्टी मनाएगा और समुद्र किनारे टहलने जाएगा? ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन का उपन्यास ‘The End of Everything’ इसी असहज सवाल से पाठकों का सामना कराता है. 81 साल की उम्र में इस किताब के लिए 2026 का बुकर पुरस्कार जीतकर हैरिसन ने इतिहास रच दिया है. उनका यह उपन्यास सिर्फ एक काल्पनिक आपदा की कहानी नहीं, बल्कि उस दुनिया का आईना है जहां संकट हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम उसे समझने और स्वीकार करने से बचते रहते हैं.

किस किताब के लिए मिला बुकर पुरस्कार?

ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन को उनके उपन्यास ‘The End of Everything’ के लिए 2026 का बुकर पुरस्कार दिया गया है. यह उनके लेखन करियर का 13वां उपन्यास है. किताब 18 जून 2026 को प्रकाशित हुई थी और इसकी लंबाई 198 पन्ने है. यह इस साल बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में शामिल छह किताबों में सबसे छोटी थी.

लंदन के ओल्ड बिलिंग्सगेट में 9 नवंबर को आयोजित समारोह में पुरस्कार की घोषणा की गई. हैरिसन को पुरस्कार के तौर पर 50 हजार ब्रिटिश पाउंड और एक ट्रॉफी मिली. इस जीत के साथ वह बुकर पुरस्कार के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले सबसे उम्रदराज लेखक बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड मार्गरेट एटवुड के नाम था, जिन्होंने 2019 में 79 वर्ष की उम्र में संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार जीता था.

इस साल पुरस्कार के निर्णायक मंडल की अध्यक्ष इतिहासकार और लेखिका मैरी बियर्ड थीं. उन्होंने उपन्यास को वर्तमान राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों को भविष्य के नजरिये से देखने वाली रचना बताया. निर्णायकों ने सर्वसम्मति से इसे विजेता चुना. यह इस किताब के प्रकाशक सरपेंट टेल की भी पहली बुकर जीत है.

क्या है ‘The End of Everything’ की कहानी?

उपन्यास की दुनिया किसी दूर के ग्रह पर नहीं, बल्कि इंग्लैंड के केंट इलाके के समुद्री तट पर बसती है. यह निकट भविष्य की दुनिया है, जहां एक रहस्यमय आपदा के बाद समाज की पुरानी व्यवस्था लगभग टूट चुकी है. सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, कानून-व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है और समुद्र में ऐसे नए जीव दिखाई देने लगे हैं जिनके बारे में इंसानों को कुछ पता नहीं.

इस दुनिया में फिलिप टेनेन्ट नाम का एक व्यक्ति समुद्र किनारे बहकर आने वाली चीजें इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता है. समुद्र की लहरें उसके लिए केवल पानी नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच से आती हुई रहस्यमय वस्तुओं का रास्ता हैं. वह समुद्र तट पर मिलने वाली चीजों को तलाशता है और उनमें से कुछ को अपने काम के लिए चुनता है.

एक दिन उसे समुद्र किनारे एक ऐसी वस्तु मिलती है, जिसे वह सामान्य सामान समझकर अपने पास नहीं रख सकता. यह वस्तु धीरे-धीरे बदलती है, आकार में बढ़ती है और एक जीव जैसी शक्ल लेने लगती है. इसमें संवाद करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है. इस रहस्यमय जीव को iGhetti कहा गया है. यह केवल एक एलियन या अजीब प्राणी नहीं, बल्कि इंसान की समझ, भाषा और वास्तविकता को चुनौती देने वाला अस्तित्व बन जाता है.

फिलिप इस वस्तु को अपनी बुजुर्ग आर्टिस्ट आंटी मार्नी के पास लेकर जाता है. मार्नी की याददाश्त कमजोर हो रही है और वह डिमेंशिया से जूझ रही हैं. वह इस अजीब वस्तु को लेकर सहज नहीं हैं. उन्हें लगता है कि यह चीज उनके सामने बढ़ती जा रही है. दोनों के बीच यह जीव धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिनमें सामान्य और असामान्य के बीच का अंतर मिटने लगता है.

कहानी में एक हिंसक घटना भी आती है, जिसके बाद पात्र ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पुराने नैतिक नियम और सामाजिक मर्यादाएं पहले की तरह काम नहीं करतीं. लोग कानून की जगह अपने हिसाब से फैसले लेने लगते हैं. किसी के घर के बगीचे में विमान गिरा हुआ मिल सकता है, लेकिन आसपास के लोग फिर भी सामान्य जिंदगी का दिखावा करते रहते हैं. कोई बच्चों की पार्टी कर रहा है, तो कोई समुद्र किनारे कैफे में सुबह की कॉफी पी रहा है.

यही इस उपन्यास की सबसे बेचैन करने वाली बात है. दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इंसान अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता.

उपन्यास के पीछे छिपे हैं आज की दुनिया के सवाल

‘The End of Everything’ को केवल एलियन, तबाही या साइंस फिक्शन की कहानी समझना इसके साहित्यिक महत्व को सीमित कर देगा. हैरिसन ने इस काल्पनिक दुनिया के जरिये आज की वास्तविक दुनिया पर सवाल उठाए हैं.

लेखक के मुताबिक, इस उपन्यास की शुरुआती प्रेरणा 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी थी. वह ऐसी कहानी लिखना चाहते थे जिसमें समाज की सबसे बड़ी समस्या केवल किसी आपदा का आ जाना नहीं, बल्कि उस आपदा को समझ पाने में इंसान की असफलता हो.

आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में गलत सूचनाएं, राजनीतिक प्रचार और वास्तविकता को लेकर भ्रम लगातार बढ़ रहे हैं. लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या. उपन्यास इसी संकट को भविष्य की एक काल्पनिक दुनिया में रखकर देखता है.

इसमें पर्यावरण का सवाल भी महत्वपूर्ण है. इंसान उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर है. समुद्र बदल रहा है, नए जीव सामने आ रहे हैं और दुनिया का परिचित भूगोल भी जैसे अपनी पहचान खो रहा है. इसके बावजूद मनुष्य अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है.

उपन्यास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े भाषा मॉडल (LLM) की मौजूदगी भी दिखाई देती है. यह एक ऐसी दुनिया है जहां तकनीक, सूचना और इंसानी समझ के बीच की सीमाएं लगातार धुंधली हो रही हैं.

हैरिसन ने अपनी किताब को एक ऐसी आपदा की कहानी कहा है जिसमें असली त्रासदी घटना का होना नहीं, बल्कि उसे समझने में समाज की विफलता है.

कौन हैं एम. जॉन हैरिसन?

एम. जॉन हैरिसन का जन्म 1945 में इंग्लैंड के वार्विकशायर स्थित रग्बी में हुआ था. उनका पूरा नाम माइकल जॉन हैरिसन है. उनका लेखन करियर छह दशक से भी अधिक पुराना है. उन्होंने 1965 में अपनी पहली कहानी बेची थी. 1969 में वह ब्रिटिश साइंस फिक्शन पत्रिका ‘New Worlds’ से जुड़े और 1978 तक उसके पुस्तक समीक्षा विभाग का संपादन किया.

हैरिसन ने अपने लेखन में साइंस फिक्शन, फैंटेसी और साहित्यिक कथा की सीमाओं को लगातार चुनौती दी. वह उन लेखकों में रहे हैं जिन्होंने कल्पना और वास्तविकता को अलग-अलग खांचों में रखने से इनकार किया. उनकी रचनाओं में अक्सर ऐसे संसार दिखाई देते हैं जो पहली नजर में काल्पनिक लगते हैं, लेकिन उनके भीतर हमारे समाज की समस्याएं छिपी होती हैं.

उनकी चर्चित किताबों में 1989 का उपन्यास ‘Climbers’ शामिल है, जिसे Boardman Tasker Prize for Mountain Literature मिला था. 2006 में प्रकाशित ‘Nova Swing’ ने 2007 में Arthur C. Clarke Award जीता. 2020 में उनके उपन्यास ‘The Sunken Land Begins to Rise Again’ को Goldsmiths Prize से सम्मानित किया गया.

उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं. 2017 में उनका संग्रह ‘You Should Come With Me Now’ प्रकाशित हुआ. 2021 में 1970 से 2020 के बीच लिखी गई कहानियों का चयन ‘Settling the World’ नाम से आया. 2023 में उनका ‘एंटी-मेमॉयर’ यानी पारंपरिक आत्मकथा से अलग तरह का संस्मरण ‘Wish I Was Here’ प्रकाशित हुआ.

हैरिसन केवल लेखक ही नहीं, बल्कि साहित्यिक आलोचक भी रहे हैं. उन्होंने The Guardian, The Telegraph, The Times Literary Supplement और The New York Times जैसे प्रकाशनों के लिए लेखन और समीक्षा की है. उन्होंने बोलने वाली बिल्लियों पर आधारित चार फैंटेसी उपन्यासों की श्रृंखला भी सह-लिखी और ब्रिटिश पर्वतारोही से जुड़े लेखन में घोस्टराइटर के रूप में काम किया.

दिलचस्प बात यह है कि वह कभी अच्छे पर्वतारोही और फेल रनर यानी पहाड़ी रास्तों पर लंबी दूरी तक दौड़ने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं. 2022 में उन्होंने बुकर पुरस्कार की निर्णायक समिति में भी काम किया था. उस साल श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास ‘The Seven Moons of Maali Almeida’ के लिए पुरस्कार मिला था.

साइंस फिक्शन और साहित्य के बीच की दीवार तोड़ने वाली जीत

एम. जॉन हैरिसन की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें लंबे समय से साइंस फिक्शन और फैंटेसी की दुनिया के लेखक के रूप में जाना जाता रहा है. साहित्य की मुख्यधारा में अक्सर इन विधाओं को गंभीर साहित्य से अलग रखकर देखा जाता था.

हैरिसन ने इस धारणा को चुनौती दी है. उनका सवाल रहा है कि अगर साइंस फिक्शन अच्छी तरह लिखा गया है, तो उसे साहित्य क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

बुकर पुरस्कार फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी गैबी वुड ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया. उनके अनुसार, हैरिसन ऐसे पहले बुकर विजेता हैं जो वास्तविक साइंस फिक्शन लेखन की दुनिया से आए हैं.

81 वर्ष की उम्र में मिली यह सफलता उनके छह दशक के लेखन का सम्मान है. लेकिन उनकी किताब का महत्व केवल पुरस्कार और उम्र के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. यह उस समय की कहानी है जब इंसान के पास दुनिया को समझने के साधन पहले से कहीं ज्यादा हैं, फिर भी वह सच, समाज और भविष्य को लेकर पहले से अधिक भ्रमित दिखाई देता है.

शायद इसीलिए ‘The End of Everything’ का शीर्षक जितना अंतिम लगता है, उसका सवाल उतना ही वर्तमान है. अगर दुनिया का अंत किसी बड़े धमाके के साथ नहीं, बल्कि हमारी समझ, संवेदना और जिम्मेदारी के धीरे-धीरे खत्म होने से शुरू हो चुका हो, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे?