पाक के मुंह पर तमाचा! शहबाज के सामने क्या बोले PM मोदी | बड़ी बातें

पीएम मोदी ने पहली बात सहयोग को लेकर कही. उन्होंने कहा, 'SCO सहयोग के तीन स्तंभों- सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को मजबूत करें और विजन से ठोस नतीजों की ओर बढ़ें.' उन्होंने दूसरी बात कही, 'दोहरे मापदंडों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाकर पूरे आतंकवाद इकोसिस्टम को खत्म करें.