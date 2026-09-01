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पाक के मुंह पर तमाचा! शहबाज के सामने क्या बोले PM मोदी | बड़ी बातें
प्रधानमंत्री मोदी ने SCO समिट 2026 के दौरान पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात कर दुनिया को बड़ा मैसेज दिया. उन्होंने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया.
पीएम मोदी ने एससीओ समिट में आतंकवाद पर तीखा प्रहार किया.
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Published at : 01 Sep 2026 01:51 PM (IST)
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दिनेश प्रताप सिंह
Opinion