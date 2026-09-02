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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वनेपाल में 'प्रतीकात्मक' अंतिम संस्कार! काठमांडू से आईं भावुक तस्वीरें

नेपाल में 'प्रतीकात्मक' अंतिम संस्कार! काठमांडू से आईं भावुक तस्वीरें

नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से भावनात्मक तस्वीरें आई हैं. परिवार के लोग अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. इसमें उन लोगों के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी शामिल हैं, जो लापता हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया  | Updated at : 02 Sep 2026 06:00 PM (IST)
नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से भावनात्मक तस्वीरें आई हैं. परिवार के लोग अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. इसमें उन लोगों के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी शामिल हैं, जो लापता हैं.

26 अगस्त को नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर आई भीषण बाढ़ में अबतक 1,100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. एक हफ्ते से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां लापता लोगों की तलाश की जा रही है. अभी भी 4 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं. ऐसे में काठमांडू से आई इन तस्वीरों को देख दिल बैठ सा गया है. भारत भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जुटा हुआ है, और इस आपदा के जख्म को भरने की पूरी कोशिशें कर रहा है.

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नेपाल में प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार की भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं.
नेपाल में प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार की भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं.
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नेपाल में अचानक बाढ़ के बाद अंतिम संस्कार से पहले एक पीड़ित के शव के पास बैठकर परिवार का एक सदस्य शोक मना रहा है.
नेपाल में अचानक बाढ़ के बाद अंतिम संस्कार से पहले एक पीड़ित के शव के पास बैठकर परिवार का एक सदस्य शोक मना रहा है.
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नेपाली हिंदू रिति रिवाजों के साथ अपनों की यात्रा में जुटे हुए परिजन प्रतीकात्मक अर्थी बनाकर अंतिम संस्कार करते हुए.
नेपाली हिंदू रिति रिवाजों के साथ अपनों की यात्रा में जुटे हुए परिजन प्रतीकात्मक अर्थी बनाकर अंतिम संस्कार करते हुए.
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प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान अर्थी के सामने खड़े होकर अंतिम विदाई देते पीड़ित परिजन.
प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान अर्थी के सामने खड़े होकर अंतिम विदाई देते पीड़ित परिजन.
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प्रतीकात्मक ही सही लेकिन आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से अंतिम संस्कार को पूर्ण करते परिजन.
प्रतीकात्मक ही सही लेकिन आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से अंतिम संस्कार को पूर्ण करते परिजन.
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नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में परिजन के लोग जुटे हुए हैं. इस दौरान वह अपनों के शव न मिल पाने के बाद प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार को विधि विधान से पूरा कर रहे हैं.
नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में परिजन के लोग जुटे हुए हैं. इस दौरान वह अपनों के शव न मिल पाने के बाद प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार को विधि विधान से पूरा कर रहे हैं.
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पशुपतिनाथ परिसर में बाढ़ में लापता हुए अपने प्रियजनों के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य सिर मुंडवाने के बाद बैठे हुए नजर आए. यह संस्कार नेपाली हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है.
पशुपतिनाथ परिसर में बाढ़ में लापता हुए अपने प्रियजनों के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य सिर मुंडवाने के बाद बैठे हुए नजर आए. यह संस्कार नेपाली हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है.
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परिजन के लोग अपनों शव न मिल पाने के बाद प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान भावुक नजर आए. उनको देखकर महसूस हो रहा है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है.
परिजन के लोग अपनों शव न मिल पाने के बाद प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान भावुक नजर आए. उनको देखकर महसूस हो रहा है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है.
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नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बाढ़ के बाद शव न मिल पाने परं एक पीड़ित के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए घास-फूस से बना पुतला ले जा रहे हैं.
नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बाढ़ के बाद शव न मिल पाने परं एक पीड़ित के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए घास-फूस से बना पुतला ले जा रहे हैं.
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इस तस्वीर में नेपाल की बाढ़ में 33 साल के सूरज तिमलसिना के अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिवार का एक सदस्य रोत और बिलखता नजर आ रहा है.
इस तस्वीर में नेपाल की बाढ़ में 33 साल के सूरज तिमलसिना के अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिवार का एक सदस्य रोत और बिलखता नजर आ रहा है.
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प्रतीकात्मक शव अर्थी पर रखकर अंतिम यात्रा निकालते पीड़ित परिवार
प्रतीकात्मक शव अर्थी पर रखकर अंतिम यात्रा निकालते पीड़ित परिवार
Published at : 02 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
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