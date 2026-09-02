नेपाल में 'प्रतीकात्मक' अंतिम संस्कार! काठमांडू से आईं भावुक तस्वीरें

नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में परिजन के लोग जुटे हुए हैं. इस दौरान वह अपनों के शव न मिल पाने के बाद प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार को विधि विधान से पूरा कर रहे हैं.