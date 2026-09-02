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नेपाल में 'प्रतीकात्मक' अंतिम संस्कार! काठमांडू से आईं भावुक तस्वीरें
नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से भावनात्मक तस्वीरें आई हैं. परिवार के लोग अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. इसमें उन लोगों के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी शामिल हैं, जो लापता हैं.
26 अगस्त को नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर आई भीषण बाढ़ में अबतक 1,100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. एक हफ्ते से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां लापता लोगों की तलाश की जा रही है. अभी भी 4 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं. ऐसे में काठमांडू से आई इन तस्वीरों को देख दिल बैठ सा गया है. भारत भी इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जुटा हुआ है, और इस आपदा के जख्म को भरने की पूरी कोशिशें कर रहा है.
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Published at : 02 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :Nepal Floods
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मनीष खेमका
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