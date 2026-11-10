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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा

भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा

तिहाड़ जेल से रिहा अमेरिकी मैथ्यू वैनडाइक ने दावा किया कि उनकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी थी. जानें NIA के आरोप और जमानत की पूरी कहानी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 10:47 AM (IST)
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अमेरिकी मर्सिनरी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया है कि  उनकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी का संबंध यूक्रेन के खिलाफ रूस के जारी युद्ध से था. उन्होंने इस मामले से जुड़े कई खुलासे करने का भी संकेत दिया और कहा कि आने वाले कुछ महीनों में वह कुछ चौंकाने वाली जानकारियां साझा करेंगे.

सितंबर में तिहाड़ जेल से रिहा हुए मैथ्यू वैनडाइक पर म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार और ड्रोन-युद्ध का ट्रेनिंग देने का आरोप है. इस बीच अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए भारत लौटने के कुछ हफ्तों बाद उन्होंने दावा किया है. उन्होंने सोमवार (9 नवंबर 2026) को ट्वीट किया कि भारत ने मुझे और कई यूक्रेनियों को 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा. यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का ही एक हिस्सा था.

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गिरफ्तारी की कहानी से जुड़ी जानकारी आएगी सामने

मैथ्यू वैनडाइक ने कहा कि मैं आने वाले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया इंटरव्यू के जरिए गिरफ्तारी की कहानी से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां सामने लाऊंगा. वैनडाइक को 24 सितंबर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था. डिफ़ॉल्ट बेल मिलने के बाद उन्हें एक महीने के लिए अपने घर जाने की अनुमति दी गई थी. 23 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने वैनडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को 24 फरवरी, 2027 को होने वाली अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की इजाजत दे दी.

सोशल मीडिया यूजर के सवालों के जवाब

मैथ्यू वैनडाइक के एक्स पोस्ट पर उन्होंने कई यूजर के सवालों के जवाब भी दिए. एक यूजर ने दावा किया कि उनकी रिहाई के लिए अमेरिकी सरकार ने दखल दिया था. इस पर  वैनडाइक ने पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से छोड़ा गया है. उन्होंने भारत में हथियारों की तस्करी करने के बारे में एक अन्य सोशल मीडिया यूजर के सवाल को भी खारिज कर दिया और कहा कि भारत सरकार ने कभी भी उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है.

कुछ यूजर्स ने उन्हें भारत न लौटने की चेतावनी दी, जिस पर वैनडाइक ने कहा कि वह फरवरी में अदालती कार्यवाही के लिए वापस भारत आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे वह अक्टूबर में आए थे. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने खुद भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं मांगी थी, बल्कि यह फैसला उनके वकीलों ने लिया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Nov 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Russia Ukraine War
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