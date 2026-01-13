ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (13 जनवरी 2026) को कहा कि अमेरिका ने ईरान पर तुरंत सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है. ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में अब तक 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है तो वहीं हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है. ट्रंप ने बार-बार ईरान पर हमले की चेतावनी है, जिसके बाद वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है.

सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा, 'ईरानी सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से जो बयान सामने आ रहे हैं, वो निजी मैसेज से काफी अलग हैं. राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि इनकी पड़ताल हो ताकि हालात का समाधान ढूंढा जा सके. उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, इसके बावजूद राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे सैन्य कार्रवाई करने से नहीं डरते और यह बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता.'

अमेरिका ईरान और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों के प्रति सख्त रुख अपना रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (12 जनवरी 2026) को घोषणा की थी कि जो देश ईरान के साथ कारोबार करेंगे, उन पर अमेरिका के साथ व्यापार करने पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तुरंत प्रभाव से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जा रहे किसी भी और सभी व्यापार पर 25 फीसदी का टैरिफ देगा. यह आदेश अंतिम और निर्णायक है.'

फिलहाल ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन रोका

डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह ईरान के लिए रेड लाइन होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ईरान लगातार रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, जिस वजह से व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम सख्त ऑप्शन पर विचार कर रही है. ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि फिलहाल उनके अधिकारी ईरान के साथ बात कर रहे हैं और सेना को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है. प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप पहले परखना चाहते हैं कि ईरान की धमकियों में कितना दम है.