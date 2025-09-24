इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर से भारत की जमकर तारीफ की है. उनका मानना है कि भारत दुनियाभर में चल रहे तमाम संघर्षों को सुलझाने में अहम रोल प्ले कर सकता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान जियोर्जिया मेलोनी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस महीने की शुरुआत में फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और तमाम वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया था. दोनों ही नेता रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने और उसके शांतिपूर्ण समाधान होने की आवश्यकता पर सहमत हुए.

रूस-यूक्रेन युद्ध मसले पर दोनों नेताओं में हुई बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में प्रयासों के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को फिर से दोहराया. दोनों ही नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच आपसी संबंध और बेहतर करने और आतंकवाद से निपटने जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की.

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर अहम चर्चा

दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 2025-29 के अनुरूप साझेदारी को और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इटली की पीएम मेलोनी ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और 2026 में भारत की तरफ से आयोजित होने वाले यूरोपीय संघ प्रभाव शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए इटली के दृढ़ समर्थन को फिर से दोहराया.

आईएमईईसी पर भी बनी सहमति

पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईईसी) के तहत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति जताई. बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों में व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही आम लोगों को भी फायदा होगा.

