देश के अलग-अलग हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है. हालांकि अभी भी कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है. दिल्ली एनसीआर में तेज धूप ने गर्मी बढ़ा दी है. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अब लगभग एक हफ्ते बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई जाएगी.

दिल्ली एनसीआर में दो दिनों से धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि पारा बढ़ता ही जा रहा है. तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक फिलहाल 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक मौसम इसी तरह साफ और शुष्क बना रहेगा.

यूपी में चढ़ा पारा

उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय राज्य भीषण गर्मी से तप रहा है. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बहराइच और बनारस समेत तमाम जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है. अगले 6 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है.

पश्चिमी यूपी में आज बुधवार 24 सितंबर को मौसम शुष्क रह सकता है, पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. 25 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने के साथ ही पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं. 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. 27 और 28 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं.

महाराष्ट्र में भारी बारिश

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है. मंगलवार को हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं. बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए और खेत में लगी फसलें भी बर्बाद हो गई. राज्य में छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जैसे अन्य जिलों में भी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है.

पश्चिम बंगाल में कैसा रहेगा मौसम

पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जिलों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई. मौसम विभाग ने बुधवार तक पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुरा जिलों में और भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है.

झारखंड में अलर्ट

झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हुई, आईएमडी ने बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. रांची, बोकारो, गुमला, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 7 दिनों में पूरी तरह से विदा हो जाएगा. हालांकि मानसून अपने अंतिम दौर में कई राज्यों को झमाझम बारिश से भिगौने वाला है.

