कंबोडिया लगातार तोड़ रहा सीजफायर, थाईलैंड का दावा, सीमा से सटे इलाकों में लगाया कर्फ्यू

कंबोडिया के साथ लड़ाई एक विवादित सीमा क्षेत्र के तटीय इलाकों तक फैलने के बाद थाईलैंड ने रविवार को अपने दक्षिण-पूर्वी त्रात प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया. यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के दो दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए हैं. रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह वर्तमान स्थिति पर अपडेट दिया.

थाइलैंड ने बताया जवाबी कार्रवाई

बैंकॉक पोस्ट ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल सुरसंत कोंगसिरी के हवाले से कहा कि थाईलैंड ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ही जवाबी कार्रवाई की. उनके अनुसार, शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 1 बजे तक कंबोडिया ने पूर्वी थाईलैंड के त्राट प्रांत में ड्रोन भेजे और सुबह 4.15 बजे उत्तर-पूर्वी प्रांत सी सा केट में रॉकेट और गोले दागे. सुबह 5.15 बजे कंबोडिया ने थाईलैंड के उत्तर-पूर्व और पूर्व की पूरी सीमा पर फिर से हमले शुरू कर दिए.

क्या कंबोडिया युद्धविराम को तवज्जो नहीं दे रहा?

आरएडीम सुरसंत ने आरोप लगाया कि कंबोडिया युद्धविराम को तवज्जो नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा, "कंबोडिया ने जैसा दावा किया था, वैसा सीजफायर नहीं किया है,"

उन्होंने उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह बात कही जिसमें कहा गया था कि कंबोडिया ने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के एक प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, जो एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस के चेयरमैन हैं. इस प्रस्ताव के तहत थाईलैंड और कंबोडिया को शनिवार रात 10 बजे तक सीजफायर करना था. उन्होंने आगे कहा कि रॉयल थाई नेवी त्रात के चार जिलों - ख्लोंग याई, बो राय, खाओ समिंग और मुआंग में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाएगी. इससे पहले पूरब में सा काओ के चार जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था.

थाई सेना ने तबाह किया पुल

शनिवार शाम भी रक्षा मंत्रालय ने अपडेट दिया था. बताया था कि थाई सेना ने एक पुल को तबाह कर दिया है जिसका इस्तेमाल कंबोडिया इस क्षेत्र में भारी हथियार और अन्य उपकरण पहुंचाने के लिए करता था और कंबोडिया के तटीय कोह कोंग प्रांत में पहले से तैनात तोपखाने को निशाना बनाते हुए एक ऑपरेशन शुरू किया.

दक्षिण-पूर्वी एशियाई पड़ोसी देशों ने इस साल कई बार हथियारों का इस्तेमाल किया है, जब मई में एक झड़प में एक कंबोडियन सैनिक मारा गया था, जिससे एक ऐसा संघर्ष फिर से शुरू हो गया है जिसने सीमा के दोनों ओर लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है.