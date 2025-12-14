तालिबान ने 4 'पीकी ब्लाइंडर्स' को गिरफ्तार किया, अफगानिस्तान सरकार ने कहा- 'यह इस्लाम के खिलाफ'

अफगानिस्तान में तालिबान ने चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज 'पीकी ब्लाइंडर्स' के किरदारों की तरह कपड़े पहने हुए थे. तालिबान ने इसे इस्लामिक मूल्यों का उल्लंघन बताया है. यह घटना पश्चिमी हेरात प्रांत में हुई है. सभी गिरफ्तार युवक 20 साल की उम्र के आसपास हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से पकड़ाए

चारों युवकों की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. इनमें चार अफगान युवक टेलर्ड सूट, वेस्टकोट, फ्लैट कैप और ओवरकोट पहने दिख रहे थे. वह गंभीर चेहरे के साथ शहर में पैदल और कारों में घूम रहे थे. वह सिगार जैसी सिगरेट भी पीते दिखे, जो सीरीज के मुख्य किरदार टॉमी शेल्बी (सिलियन मर्फी द्वारा निभाया गया) की नकल थी.

अफगानिस्तान में विदेशी संस्कृति का विरोध

तालिबान ने कहा कि ये युवक विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे. इसलिए उन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां उनका व्यवहार सुधारने और इस्लामिक मूल्यों सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है. तालिबान के मंत्रालय फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस के प्रवक्ता सैफ खैबर ने कहा, 'हम अल्लाह की कृपा से मुस्लिम और अफगान हैं. हमारे पास अपनी धर्म, संस्कृति और मूल्य हैं. हमने बड़े बलिदान देकर इस देश को भ्रष्ट संस्कृतियों के फैलाव से बचाया है और अब भी इसकी रक्षा करेंगे.'

उन्होंने आगे कहा कि इन युवकों का व्यवहार इस्लामिक मूल्यों और अफगान संस्कृति के अनुरूप नहीं था.

अफगानिस्तान में ड्रेस कोड सख्त

तालिबान शासन में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सख्त ड्रेस कोड और सार्वजनिक व्यवहार के नियम हैं. पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य है और पारंपरिक कपड़े पहनने होते हैं, जैसे सलवार कमीज, टोपी या पगड़ी. टी-शर्ट और पैंट जैसे पश्चिमी कपड़ों से बचने की सलाह दी जाती है.

ब्रिटिश ड्रामा सीरीज है 'पीकी ब्लाइंडर्स'

'पीकी ब्लाइंडर्स' एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्मिंघम, इंग्लैंड में सेट है. यह काल्पनिक पीकी ब्लाइंडर्स गैंग की कहानी बताती है, जो अपराध, सत्ता और राजनीति में उलझी हुई है. मुख्य किरदार टॉमी शेल्बी हैं, जिन्हें सिलियन मर्फी ने निभाया है.