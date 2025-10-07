पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के डिप्टी चीफ और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है. वायरल हो रहे क्लिप में सैफुल्लाह पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की. आतंकी सैफुल्लाह कासूरी 4 सितंबर को पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ भी देखा गया था.

सैफुल्लाह ने PM मोदी को दी गीदड़भभकी

आतंकी सैफुल्लाह ने कहा, "मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अनुरोध करता हूं कि वे पीएम मोदी को वैसा ही सबक सिखाएं जैसा हमने 10 मई 2025 को सिखाया था." हालांकि पूरी दुनिया को ये पता है कि 10 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई थी, जिसे वह सदियों तक भूल नहीं पाएगा. पाकिस्तानी पीएम अपनी जनता को खुश करने के लिए भारत के साथ जीतने की फेक खबरें फैला रहे हैं.

भारत पर वाटर टेररिज्म का आरोप लगाया

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भारत विरोधी बयानबाजी के वीडियो भी बड़े स्तर पर प्रसारित किए गए. पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर आतंकी सैफुल्लाह को यह कहते हुए दिखाया गया कि वह बाढ़ में राहत बचाव का कार्य कर रहा है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सबसे करीबी सैफुल्लाह ने भारत पर वाटर टेररिज्म का आरोप लगाया है. उसने दावा किया भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की चाल चली.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर 2025 को सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए भारत पर इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने और समझौते को स्थगित करने का आरोप लगाया. उनके बयान के बाद आतंकी सैफुल्लाह का बयान सामने आया है, जो दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी और नेता भारत के खिलाफ मिलकर दुष्प्रचार कर रहे हैं.

आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की चुप्पी

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ ने एक बार भी आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को कोशिशों का जिक्र नहीं किया. बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान हर बार आतंकवाद के मुद्दे पर चुप रहा है. भारत ने दो टूक कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बंद नहीं करता तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी.

ये भी पढ़ें : Explained: 65 हज़ार से ज़्यादा मौतें, 80% गाज़ा तबाह, 2 साल की जंग में किसने क्या खोया-क्या पाया और आगे क्या?