हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशांति वार्ता शुरू होते ही पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, अफगानिस्तान पर दागे गोला-मोर्टार

शांति वार्ता शुरू होते ही पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, अफगानिस्तान पर दागे गोला-मोर्टार

Pakistan Afghanistan Clash: चमन बॉर्डर के पास पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों के अलावा शॉपिंग काम्प्लेक्स को निशाना बनाया. अफगानिस्तान के आम लोगों के घरों को भी निशाना बनाया गया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 08:24 PM (IST)
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच गुरुवार (6 नवंबर 2025) को चमन बॉर्डर पर फिर से गोलीबारी हुई. अफगानिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान सेना पर गोलीबारी के अलावा मोर्टार भी दागे. ये झड़प ऐसे समय में हो रही है जब तुर्किए में दोनों देशों के प्रतिनिधि तीसरे दौर की वार्ता कर रहे हैं.

शांति वार्ता शुरू होते ही PAK ने दागे मोर्टार

तुर्किए में दोनों देश के बीच शांति वार्ता शुरू होते ही पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन कर दिया. चमन बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक को जोड़ती है. यहीं के लुकमान गांव में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर फायरिंग शुरू कर दी है. पाकिस्तानी सेना ने अफगान सेना पर हमले के अलावा गांव में स्थित एक शॉपिंग काम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया है जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

पाकिस्तान ने रिहाइशी इलाकों को भी बनाया निशाना

दोनों देशों की सेनाओं ने एक-दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की. 19 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच दोहा में हुई पहली दौर की बातचीत के बाद सीजफायर करने पर सहमति बनी थी. इसके बाद दूसरे दौर की वार्ता में सीजफायर को 6 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी. अब तीसरे दौर की वार्ता शुरू होते ही पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तानी सेना और रिहाइशी इलाकों पर फिर से हमला कर दिया.

सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच मतभेद इस कदर हावी रहा कि वार्ता का दूसरा दौर बिना किसी प्रगति के समाप्त हो गया.पाकिस्तान ने बार-बार तालिबान शासन पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) समूह का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा और अफगानिस्तान से लिखित गारंटी मांगता रहा कि वह ऐसे समूहों को अफगान धरती पर सक्रिय होने से रोकेगा.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 06 Nov 2025 08:24 PM (IST)
Afghanistan Taliban Pakistan
