पाकिस्तानी सेना पर मंगलवार और बुधवार (7-8 अक्टूबर) की रात बड़ा हमला हो गया. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के इस अटैक में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए. वहीं कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मारे गए सैनिकों में 2 अधिकारी भी शामिल हैं. न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के मुताबिक, पाकिस्तान सेना TTP के खिलाफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन चला रही थी. इस दौरान मुठभेड़ हो गई.

पाकिस्तानी सेना के साथ हुई मुठभेड़ में TTP के 19 लड़ाके भी मारे गए हैं. अहम बात यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में TTP ने पाक सुरक्षा बलों पर अटैक काफी तेज कर दिया है.

TTP ने घात लगाकर किया हमला

दरअसल TTP के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया. उत्तर-पश्चिमी कुर्रम जिले में पहले सड़क किनारे बम धमाके किए गए, इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी गई. पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि इस अभियान के दौरान आतंकियों को भी मार गिराया गया.

पाकिस्तानी तालिबान के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के दो अधिकारियों भी मारे गए. लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ मेजर तय्यब रहत भी ऑपरेशन का हिस्सा थे.

पाकिस्तानी नेता बिलाल अफरीदी ने मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए एक्स पर पोस्ट भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ''लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ (39) और मेजर तैयब रहत (33) ने नौ बहादुर सैनिकों के साथ शहादत हासिल की.''

While leading from the front, Lt Col Junaid Arif (39) and Maj Tayyab Rahat (33) embraced martyrdom along with nine brave soldiers. Their courage and sacrifice will never be forgotten#Pakistan pic.twitter.com/qJprjRK5lu — Bilawal Afridi (@IBilawalAfridi) October 8, 2025

TTP ने ली हमले की जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान (TTP) ने ली है. संगठन ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने काफिले पर हमला किया था. यह संगठन पाकिस्तान सरकार को गिराकर अपने सख्त इस्लामी शासन की स्थापना करना चाहता है. वहीं, पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लेकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं, हालांकि काबुल इस बात से बार-बार इनकार करता है.

इनपुट - आईएएनस