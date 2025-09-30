हर देश की अपनी करेंसी होती है. भारत की करेंसी रुपया (INR) है, जबकि ओमान की करेंसी रियाल (OMR) है. दोनों के बीच बड़ा अंतर है और ओमानी रियाल भारतीय रुपये से काफी मजबूत है. वर्तमान दर के अनुसार 1 ओमानी रियाल (OMR) = ₹230.71 भारतीय रुपये (INR) के बराबर है. यह साफ दिखाता है कि ओमानी रियाल की वैल्यू भारतीय रुपये से कई गुना ज्यादा है.

ओमानी रियाल इतना मजबूत क्यों है?

ओमान एक तेल और गैस से समृद्ध देश है. वहां की अर्थव्यवस्था काफी स्थिर है और करेंसी रिजर्व भी मजबूत हैं. देश की जनसंख्या कम है और प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) काफी ज्यादा है. इन सभी कारणों से ओमानी रियाल की वैल्यू दुनिया की अन्य करेंसी की तुलना में बहुत अधिक है.

ओमानी रियाल की खासियत

भारतीय रुपये को INR और ओमान की करेंसी को OMR कहा जाता है. ओमानी रियाल दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है. इसकी वैल्यू अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है. 1 ओमानी रियाल लगभग 2.60 अमेरिकी डॉलर (USD) के बराबर होता है.

5000 ओमानी रियाल कितने भारतीय रुपये होंगे?

अगर आप 5000 ओमानी रियाल को भारतीय रुपये में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू 11,54,307.79 यानी लगभग 11.54 लाख रुपये होगी. इसका मतलब यह है कि 5000 OMR भारत में ग्यारह लाख रुपये से भी ज्यादा के बराबर होते हैं.

ओमान में भारतीय प्रवासी

ओमान में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या अलग-अलग रिपोर्टों में अलग बताई गई है. नए आंकड़ों के अनुसार, ओमान में भारतीयों की संख्या लगभग 6.8 से 7 लाख है. यह वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है. भारतीय प्रवासी समुदाय ओमान की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अधिकांश भारतीय प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते हैं. बड़ी संख्या में भारतीय निर्माण, व्यापार, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं. इसके अलावा छात्र और पेशेवर भी बड़ी संख्या में ओमान में रहते हैं.

