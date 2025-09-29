इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार (29 सितंबर 2025) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की. इजरायल ने इस महीने के शुरुआत में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए कतर में हमला कर दिया. गाजा जंग के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा से ही इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन कतर पर हमला करने के बाद से ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं.

नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए माफी मांगी- रिपोर्ट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी को फोन किया और उनसे दोहा पर किए गए हमले को लेकर माफी मांगी. इजरायल हमले में हमास के सीनियर लीडर खलील अल-हय्या के बेटे और उसके सहयोगी जिहाद लबाद समेत पांच लोग मारे गए थे. हालांकि इसके बाद इजरायल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने दोहा हमले को जरूरी और न्यायसंगत बताया है.

आतंकवाद को उकसाता है कतर- बेन ग्विर

बेन ग्विर ने कतर को दुश्मन देश करार देते हुए कहा, "जो कोई भी बच्चों को जलाने, महिलाओं के साथ रेप करने और बुजुर्ग महिलाओं का अपहरण करने के लिए राक्षसों को भेजता है, उसे पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वह सुरक्षित हो."

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अब समय आ गया है कि दुनिया को सच बताया जाए. कतर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है. वह आतंकियों को फंड करता है और उसे उकसाता है. कोई भी पैसा उनके हाथों से आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकता."

गाजा के प्लान को लेकर कतर ने निभाई अहम भूमिका

इजरायल-हमास के बीच सीजफायर, गाजा में बंधकों की रिहाई और जंग खत्म होने के बाद गाजा के प्लान को लेकर बातचीत में कतर ने अहम भूमिका निभाई है. 9 सितंबर के हमले के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह आपराधिक हमला सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन है. कतरवासियों और कतर में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है."

