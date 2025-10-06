सोना, हीरा और न जानें क्या-क्या, ब्रह्मांड में कहां-कहां छिपा है बड़ा खजाना

पृथ्वी पर मौजूद बहुमूल्य धातुओं (सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम) और रत्नों को इनकी अत्यधिक कीमत के कारण काफी प्रतिष्ठित माना जाता है. हमारे ग्रह पर भले ही ये दुर्लभ हों, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी अनेक जगह हैं, जहां ये रत्न पृथ्वी से कहीं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं.

चंद्रमा पर मौजूद दुर्लभ तत्वों से लेकर पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के दोहन तक, कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि मनुष्य आखिर में अंतरिक्ष के इन संसाधनों का दोहन कर सकता है. इससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की लागत और समय भी कम हो सकती है. वर्तमान में इन्हें केवल अंतरिक्ष दूरबीनों और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों के माध्यम से ही देखा गया है.

इस सप्ताह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरेगा क्षुद्रग्रह

इस हफ्ते क्षुद्रग्रह 2005 YU55 पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षुद्रग्रह के हमारे ग्रह से टकराने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी यह खनन संसाधनों के लिए एक असंभावित स्रोत के रूप में देखा जा रहा है. नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के अनुसार, 2005 YU55 को C-प्रकार के क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो आमतौर पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थों से बने होते हैं.

डायमंड ग्रह की हुई खोज

इस साल की शुरुआत में एक ऐसे ग्रह की खोज की घोषणा की गई थी, जो मुख्यत कार्बन से बना है और इतना घना है कि इसका एक बड़ा हिस्सा संभवत हीरे से बना हो सकता है. इस खोज को अंजाम देने वाले खगोलविदों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने साइंस पत्रिका को बताया कि उनका मानना ​​है कि यह ग्रह बृहस्पति से थोड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन 20 गुना ज़्यादा घना है.

डायमंड ग्रह से थोड़ा ज़्यादा नजदीक टाइटन है, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और पृथ्वी से 1.2 अरब से 1.7 अरब मील की दूरी पर है. टाइटन सौरमंडल में दो कारणों से अनोखा है. यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जो घना है और इसकी सतह पर स्थिर तरल पदार्थ मौजूद हैं और कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा सतह पर सैंकड़ों झीलें पाई गई हैं.

कहां मौजूद है 20 ट्रिलियन डॉलर का सोना

अपनी पुस्तक माइनिंग द स्काई: अनटोल्ड रिचेस ऑफ़ द ऐस्टरॉइड्स, कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स में लेखक जॉन एस. लुईस अंतरिक्ष में इन संसाधनों तक पहुंचने की संभावनाओं पर गहराई से विचार करते हैं. उन्होंने 3554 अमुन नामक क्षुद्रग्रह है उस पर प्रकाश डाला है. इसकी निचली सतह के नीचे संभावित रूप से 20 ट्रिलियन डॉलर का सोना, 8 ट्रिलियन डॉलर का लोहा और 6 ट्रिलियन डॉलर का कोबाल्ट और 6 ट्रिलियन डॉलर का प्लैटिनम मौजूद है.

