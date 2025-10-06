Direct Flights To Ayodhya: दिवाली पर करने हैं रामलला के दर्शन? भक्तों के लिए आई गुड न्यूज
अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से शहर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है. दिवाली के मौके पर यहां लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.
रामलला का मंदिर बनने के बाद से अयोध्या देश दुनिया से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. आम दिनों में हजारों की संख्या में भक्त यहां भगवान श्रीराम के दर्शन करने आते हैं. ऐसे में दीवाली को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि दिवाली पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसी के मद्देनजर फ्लाइट्स भी बढ़ाई जा रही हैं.
दिवाली से पहले यात्रियों के लिए स्पाइसजेट एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या के लिए स्पेशल नॉन-स्टॉप दिवाली फ्लाइट्स शुरू करने जा रही है. ये फ्लाइट्स 8 अक्टूबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी. कंपनी के मुताबिक शुरुआत में दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से रोजाना सीधी उड़ानें चलाई जाएंगी, जबकि मुंबई से फ्लाइट शुरू करने पर भी विचार चल रहा है.
दिवाली को लेकर स्पाइसजेट ने किया ऐलान
स्पाइसजेट का कहना है कि दिवाली के मौके पर अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों को सुविधाजनक समय और किफायती किराये पर फ्लाइट्स उपलब्ध कराई जाएंगी.
अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से शहर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है. दिवाली के मौके पर यहां लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, ऐसे में स्पाइसजेट की ये पहल यात्रियों के लिए राहत साबित हो सकती है. एयरलाइन ने कहा कि जल्द ही फ्लाइट शेड्यूल और टिकट बुकिंग की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट और ट्रैवल पोर्टल्स पर जारी की जाएगी.
इन शहरों के लिए अयोध्या से सीधी उड़ान
महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या से फिलहाल 6 शहरों के लिए फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है. वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और हिसार के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. ऐसे में अब दिवाली को देखते हुए स्पाइसजेट के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि अन्य एयरलाइन्स कंपनियां भी जल्द ही घोषणा कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें
क्या भारत में भी अमेरिका की तरह सड़कों पर राइट साइड चलेंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL