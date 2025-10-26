पाकिस्तान के शीर्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों नेताओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने और एक-दूसरे की मदद करने पर जोर दिया. दोनों के बीच यह मुलाकात ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस ‘जमुना’ में हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश के अवसरों और रक्षा सहयोग को विस्तार देने की संभावनाओं पर बातचीत हुई. दोनों पक्षों ने यह भी माना कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की जरूरत है.

“साझी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक डोर”- चीफ एडवाइजर

चीफ एडवाइजर ऑफिस से जारी बयान के अनुसार, जनरल मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच साझी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक डोर है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. मिर्जा ने कहा कि कराची और चटगांव के बीच दोतरफा शिपिंग रूट शुरू हो चुका है, और जल्द ही ढाका–कराची के बीच हवाई सेवा भी शुरू हो सकती है.

वैश्विक तनाव और फेक न्यूज पर भी चर्चा

बैठक में मध्य पूर्व और यूरोप में जारी संघर्षों पर भी चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने कहा कि तनाव कम करने और शांति बहाल करने की आवश्यकता है. इसके अलावा, उन्होंने भ्रामक सूचनाओं के प्रसार और गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के मुद्दे पर भी विचार साझा किए.

उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद

इस बैठक में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान, सीनियर सेक्रेटरी और एसडीजी कोऑर्डिनेटर लमिया मुर्शिद, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी मौजूद थे. अधिकारियों के मुताबिक, यह मुलाकात ढाका और इस्लामाबाद के बीच संवाद को फिर से जीवित करने की पहल का हिस्सा है. हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक और व्यापारिक जुड़ाव के बावजूद सीमित रहे हैं, लेकिन यह बैठक दोनों के बीच नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है.