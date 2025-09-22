हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा देश... ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, लगाया बड़ा आरोप

फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा देश... ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, लगाया बड़ा आरोप

फिलिस्तीन के देश के तौर पर गठन को लेकर अपना विरोध जताते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 22 Sep 2025 01:21 PM (IST)

फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दिए जाने के ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन देशों ने फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देकर हमास को इनाम दिया है. उन्होंने कहा कि इजरायल जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीन राष्ट्र की कभी स्थापना नहीं होने देगा.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमारी जमीन पर आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई कोशिश का जवाब मैं अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा. बेंजामिन ने ब्रिटेन, कनाडा औऱ ऑस्ट्रेलिया को संबोधित करते हुए कहा, '7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंक को एक बड़े इनाम से पुरस्कृत कर रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और पैगाम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा.'

फिलिस्तीन के देश के तौर पर गठन को लेकर फिर से अपना विरोध जताते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कई सालों से मैंने घरेलू और विदेशी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी देश के गठन को रोका है. हमने यह दृढ़ संकल्प से किया है. इसके अलावा हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदी बस्तियों की संख्या दोगुनी कर दी है और हम इसी राह पर चलते रहेंगे.

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को रविवार को मान्यता दी है. तीनों देशों के इस फैसले की अमेरिका और इजरायल ने कड़ी आलोचना की है. इजरायली विदेश मंत्री गिडिअन सार ने भी इस फैसले की निंदा की और इसे एक गंभीर गलती बताया. उन्होंने कहा, 'दुनिया के ज्यादातर देश पहले भी फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं. यह निर्णय पहले भी गलत था, लेकिन जिन सरकारों ने अभी इसे मान्यता देने का फैसला किया है, वे अनैतिक, घिनौना और शर्मनाक काम कर रही हैं.'

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि हमास का फिलिस्तीन के भविष्य में कोई स्थान नहीं होगा. कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने भी कहा है कि यह फैसला हमास को इनाम नहीं बल्कि, फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 01:21 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Palestine Hamas ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
ऑपरेशन कैक्टस: जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

रामलीला में रावण का किरदार निभाएंगे आर्य बब्बर, दिल्ली के लाल किले में गूंजेगी हंसी
I Love Mohammed Protest: Uttarakhand के Kashipur में जुलूस हिंसक, Police पर पथराव, कई घायल!
बैड्स आफ बालीवुड में लक्ष्य-राघव का आन-स्क्रीन अभिनय उनके किल आफ-स्क्रीन रिश्ते पर आधारित है
Homebound review: आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Political Clash: Chhapra में NDA कार्यकर्ताओं में 'टिकट' पर हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
ऑपरेशन कैक्टस: जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
जब भारतीय सेना ने मुस्लिम देश में तख्तापलट की कोशिश को किया नाकाम, आतंकियों पर बरपाया था कहर
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Records: 'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
यूटिलिटी
Indian Railway Wake up Service: रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे
ट्रेंडिंग
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
Video: शर्त लगा लो! स्टेज पर इन दो बच्चों की हरकतें देख आप खूब हसेंगे, लोग बोले- दो भाई, दोनों तबाही
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget