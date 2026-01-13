हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Population: विरोध की आग में जल रहे ईरान की कितनी है आबादी? जानें हिंदू धर्म के मानने वाले वहां कितने लोग

Iran Population: विरोध की आग में जल रहे ईरान की कितनी है आबादी? जानें हिंदू धर्म के मानने वाले वहां कितने लोग

Iran Population: ईरान सांस्कृतिक और जातीय रूप से बेहद विविध देश है. यहां लगभग 61 प्रतिशत फारसी हैं, जबकि अजरबैजानी, कुर्द, लूर, अरब, बलोच और तुर्किक समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 Jan 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान एक बार फिर चर्चा में है. देशभर में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट ने हालात को और गंभीर बना दिया है. लाखों ईरानी नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे खामेनेई सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे वैश्विक राजनीति में बेहद अहम बनाती है. उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में ओमान की खाड़ी तक फैला यह देश होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभाव रखता है, जहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है. पश्चिम एशिया में स्थित ईरान मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है. ईरान की सीमाएं सात देशों, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्किए और आर्मेनिया से लगती हैं.

जनसंख्या, शहर और सामाजिक संरचना

ईरान लगभग 9.2 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का 17वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. राजधानी तेहरान में करीब 96 लाख लोग रहते हैं. यह राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है. इसके अलावा मशहद, इस्फहान, शिराज़, तबरीज़, क़ोम और अहवाज़ जैसे शहर धार्मिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं. ईरान की आबादी युवा है. यहां करीब 60 प्रतिशत लोग 39 वर्ष से कम उम्र के हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार देश की औसत आयु 33-34 वर्ष है और लगभग 77 प्रतिशत लोग शहरी इलाकों में रहते हैं. हालांकि, हाल के वर्षों में आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं और पेशेवरों का पलायन भी हुआ है.

जातीय और धार्मिक विविधता

ईरान सांस्कृतिक और जातीय रूप से बेहद विविध देश है. यहां लगभग 61 प्रतिशत फारसी हैं, जबकि अजरबैजानी, कुर्द, लूर, अरब, बलोच और तुर्किक समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं. धार्मिक रूप से करीब 90 प्रतिशत आबादी शिया मुस्लिम है, जबकि सुन्नी मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक, जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी और बहाई भी देश का हिस्सा हैं. world population review की रिपोर्ट के मुताबिक यहां हिंदुओं की आबादी महज 20 हजार है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने फिर दी धमकी- ईरान से कारोबार किया तो देना पड़ेगा 25% टैरिफ, इन देशों पर पड़ेगा सीधा असर

Published at : 13 Jan 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Iran WORLD NEWS IN HINDI Iran Population
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
विश्व
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की बड़ी डिमांड... ईरान में विरोध प्रदर्शन पर बड़े अपडेट
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की डिमांड... ईरान में प्रदर्शन पर अपडेट
शिक्षा
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
फूड
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget