ईरान एक बार फिर चर्चा में है. देशभर में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट ने हालात को और गंभीर बना दिया है. लाखों ईरानी नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे खामेनेई सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे वैश्विक राजनीति में बेहद अहम बनाती है. उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में ओमान की खाड़ी तक फैला यह देश होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभाव रखता है, जहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है. पश्चिम एशिया में स्थित ईरान मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है. ईरान की सीमाएं सात देशों, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्किए और आर्मेनिया से लगती हैं.

जनसंख्या, शहर और सामाजिक संरचना

ईरान लगभग 9.2 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का 17वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. राजधानी तेहरान में करीब 96 लाख लोग रहते हैं. यह राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है. इसके अलावा मशहद, इस्फहान, शिराज़, तबरीज़, क़ोम और अहवाज़ जैसे शहर धार्मिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं. ईरान की आबादी युवा है. यहां करीब 60 प्रतिशत लोग 39 वर्ष से कम उम्र के हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार देश की औसत आयु 33-34 वर्ष है और लगभग 77 प्रतिशत लोग शहरी इलाकों में रहते हैं. हालांकि, हाल के वर्षों में आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं और पेशेवरों का पलायन भी हुआ है.

जातीय और धार्मिक विविधता

ईरान सांस्कृतिक और जातीय रूप से बेहद विविध देश है. यहां लगभग 61 प्रतिशत फारसी हैं, जबकि अजरबैजानी, कुर्द, लूर, अरब, बलोच और तुर्किक समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं. धार्मिक रूप से करीब 90 प्रतिशत आबादी शिया मुस्लिम है, जबकि सुन्नी मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक, जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी और बहाई भी देश का हिस्सा हैं. world population review की रिपोर्ट के मुताबिक यहां हिंदुओं की आबादी महज 20 हजार है.

