ट्रंप ने फिर दी धमकी- ईरान से कारोबार किया तो देना पड़ेगा 25% टैरिफ, इन देशों पर पड़ेगा सीधा असर

US Iran Trade Warning: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को इसकी कीमत चुकानी होगी. अमेरिका ने ऐसे देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ कारोबार करता है तो उसे अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि यह नियम तुरंत लागू होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

इन देशों पर पड़ सकता है इसका असर

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, ब्राजील, तुर्की और रूस जैसे देशों के ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं. ऐसे में इन देशों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ सकता है.

'बातचीत से निकालना चाहते हैं हल'

ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका ईरान के अधिकारियों से बातचीत कर सकता है और वह ईरान के विपक्षी नेताओं से भी संपर्क में हैं. उन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत पर नाराजगी जताई और सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. हालांकि सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ किया कि अमेरिका की पहली पसंद अब भी बातचीत ही है. उन्होंने कहा कि हमला करना एक विकल्प जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति पहले बातचीत के जरिए ही हल निकालना चाहते हैं.



लेविट ने यह भी बताया कि ईरान की तरफ से अमेरिका को साफ और एक जैसे संदेश नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ईरान सरकार बाहर कुछ और कह रही है, जबकि अंदरूनी बातचीत में अलग बातें सामने आ रही हैं, और राष्ट्रपति इन्हीं संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

ईरान में हो रहे हैं प्रदर्शन

ईरान में हाल के महीनों में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन गंभीर आर्थिक संकट से शुरू हुए थे, लेकिन अब सरकार को हटाने की मांग तक पहुंच गए हैं. क्षेत्र में ईरान का प्रभाव भी कमजोर पड़ा है.