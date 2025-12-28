पहले ट्रंप ने झूठ बोला और अब अवॉर्ड देकर फैलाया भ्रम! ऑपरेशन सिंदूर को लेकर US का नया ड्रामा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपहले ट्रंप ने झूठ बोला और अब अवॉर्ड देकर फैलाया भ्रम! ऑपरेशन सिंदूर को लेकर US का नया ड्रामा

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रिकी गिल, जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सहायक हैं. उन्हें अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के विशिष्ट कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Dec 2025 12:42 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सहायक रिकी गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के विशिष्ट कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. गिल को ये पुरस्कार भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के लिए दिया गया है. भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रिकी गिल को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से विशेष रूप से सम्मानित किया गया है. अमेरिकी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में यह बात कही गई है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से हुए युद्धविराम में भारत ने अमेरिका की किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है. भारत हमेशा ये जोर देकर कहता आया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से कहने के बाद भारत ने किया. इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी. भारत कई मौकों पर ये बात स्पष्ट कर चुका है. इसके अलावा कश्मीर में भी किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने सिरे से खारिज किया है. 

रिकी गिल को मिले पुरस्कार की अहमियत 
रिकी गिल को अमेरिका में दिया गया डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवॉर्ड NSC के सबसे बड़े आंतरिक सम्मानों में से एक माना जाता है. ये सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है. अधिकारियों के अनुसार, रिकी गिल को दक्षिण एशिया से जुड़े मसलों पर कई सरकारी एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और कूटनीतिक प्रयासों में उनकी भूमिका के लिए चुना गया है.

ट्रंप प्रशासन में रिकी गिल की भूमिका 
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाह देने में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे पुरस्कार उन अधिकारियों को दिए जाते हैं, जिनका काम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. बता दें कि वर्तमान में रिकी गिल अमेरिकी प्रशासन में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं और नीति समन्वय व अंतरराष्ट्रीय मामलों पर काम कर रहे हैं. उन्हें ये सम्मान ऐसे समय में मिला है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर क्षेत्रीय स्थिरता पर वैश्विक नजर बनी हुई है.

Published at : 28 Dec 2025 12:36 PM (IST)
