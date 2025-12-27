हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादुनिया के इतने देशों ने दिया PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसा करने वाले बने पहले प्रधानमंत्री

दुनिया के इतने देशों ने दिया PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसा करने वाले बने पहले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर्तिमान रच दिया है. उन्हें अबतक दुनिया के कई देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है. ऐसा करने वाले वह देश के अबतक के एकलौते प्रधानमंत्री हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 27 Dec 2025 11:46 PM (IST)
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ओमान की यात्रा पर गए थे. वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया. यह अवॉर्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैक्सिमा, सम्राट अकिहितो, नेल्सन मंडेला और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला को दिया जा चुका है. 

प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह 29वां वैश्विक सम्मान है. वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें इतने देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है आइए जानते हैं कि इस साल पीएम मोदी को किन-किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है.

किन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया सम्मानित?

इस साल पीएम मोदी को नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरीशस, बारबाडोस और इथियोपिया में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया. नामीबियाई राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने जुलाई में नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस से पीएम मोदी को सम्मानित किया.

ब्राजील ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था

भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने 7 जुलाई को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया. 4 जुलाई को पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ओआरटीटी ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया.

घाना ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा

इसके अलावा 2 जुलाई को पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया. साइप्रस के राष्ट्रपति महामहिम निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने 16 जून को भारत के पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया.

श्रीलंका ने मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया. यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है. पहली बार किसी भारतीय नेता को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ. 12 मार्च को पीएम मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन (जीसीएसके) से नवाजा गया. पहली बार किसी भारतीय नेता को इस सम्मान से नवाजा गया.

इथोपिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा

वहीं, 16 दिसंबर को पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया है. बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने 20 नवंबर 2024 को पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान देने का ऐलान किया था, जिसे मार्च 2025 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एवं कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने प्राप्त किया.

Published at : 27 Dec 2025 11:46 PM (IST)
Ethiopia Brazil PM Modi NARENDRA MODI PRIME MINISTER Order Of Oman
