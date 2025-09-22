भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. हालांकि, मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY पर क्रिकेट शो में पाकिस्तान के एक होस्ट ने विवादित बयान दिया है.

पाकिस्तानी होस्ट से जुड़ा विवादित बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर @pakistan_untold ने पोस्ट किया. वायरल वीडियो में पाकिस्तानी होस्ट ने भारत के हाथों मैच के दौरान कहा कि हमें भारत के हाथों हारने से बचने के लिए स्टेडियम में गोलीबारी शुरू कर देनी चाहिए. ताकी मैच रूक जाए और पाकिस्तानी टीम हारने से बच जाए. मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो को अभी तक 3 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हैरानी बात ये है कि शो में पाकिस्तान के पूर्व विकेटकिपर बल्लेबाज कामरान अकमल भी मौजूद थे. (वीडियो की पुष्टि ABP न्यूज नहीं करता है)

"Let's open fire in the stadium so that this match stops and Pakistan doesn't lose."



- Pak TV channel ARY during #INDvPAK #INDvsPAK

pic.twitter.com/wFyZ4b6UpN — Pakistan Untold (@pakistan_untold) September 22, 2025

पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया

लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 171 रन बनाए. फरहान ने सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की. मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया. जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और उन्होंने चार ओवर में 45 रन लुटाए.

