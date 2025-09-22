हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND Vs PAK: 'अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो...', भारत के हाथों मिली शिकस्त ने तोड़ा पाकिस्तानी महिला का दिल, आंखों में आ गए आंसू

IND Vs PAK: 'अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो...', भारत के हाथों मिली शिकस्त ने तोड़ा पाकिस्तानी महिला का दिल, आंखों में आ गए आंसू

IND Vs PAK Match Pakistani Reactions: भारत के हाथों एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान को एक और हार नसीब हुई. मैच के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने लोगों से प्रतिक्रिया ली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 12:05 PM (IST)

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप सुपर 4 के मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को अकेले दम पर हरा दिया. पाकिस्तान ने मैच में 171 रन बनाए. यह स्कोर टी20 क्रिकेट में अच्छा माना जाता है. शुरुआत में फैंस को पूरा विश्वास था कि पाकिस्तान यह मैच जीत जाएगा. ओपनिंग साझेदारी ने उम्मीदें और बढ़ा दी थीं, लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, खेल का रुख बदल गया. भारतीय खिलाड़ियों का मैदान पर उतरना ही अलग अंदाज बयां कर रहा था. उनकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वासी और रिलैक्स थी. उन्होंने शुरुआत में चौका और फिर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए. उसी समय यह साफ हो गया कि भारत यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा. आखिर में ऐसा हुआ भी. भारत ने मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने एक महिला क्रिकेट प्रशंसक से बात की.

पाकिस्तानी महिला ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर काफी कुछ बोला. हालांकि, वे पाकिस्तान के मैच हारने से काफी मायूस भी थीं और उनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे. इसके बावजूद उन्होंने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा कि उसने मैच दिल से खेला. वह मैदान पर उतरे तो उनका मकसद सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि सेंचुरी बनाने का था. उनकी बल्लेबाजी में मेहनत और लगन साफ दिखाई दी, लेकिन जब वह आउट हुए तो कई फैंस का दिल टूट गया. सभी को लगा कि वह अपनी पारी से नया इतिहास रच सकते थे.

हारिस रऊफ का कैच और एग्रेसिव रिएक्शन
पाकिस्तानी महिला ने कहा कि अभिषेक का विकेट हारिस रऊफ ने लिया. उनका कैच शानदार था. अभिषेक और हारिस दोनों ही आक्रामक खिलाड़ी हैं और यही उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आया. मुझे लगा कि अगर हारिस मैच जीतने के बाद ऐसा जश्न मनाते तो और अच्छा होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका.

Published at : 22 Sep 2025 11:58 AM (IST)
