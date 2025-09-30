भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 दर्ज की गई है. इन झटकों को पूर्वोत्तर के राज्यों में भी महसूस किया गया. इनमें मणिपुर, नगालैंड और असम प्रमुख रूप से शामिल हैं.

नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, यह झटके सुबह करीब 6.10 बजे आए. इनका केंद्र मणिपुर से दक्षिण-पूर्व में 27 किलोमीटर दूर उखरुल में जमीन के 15 किलोमीटर नीचे रहा. जानकारी के लिए बता दें कि ये जगह नगालैंड के वोखा से दक्षिण-दक्षिणपूर्व में 155 किलोमीटर दूर और दीमापुर से 159 किलोमीटर दूर दक्षिणपूर्व में स्थित है.

देर रात महाराष्ट्र के सतारा में आया भूकंप

दरअसल सोमवार देर रात महाराष्ट्र के सतारा में भी भूकंप आया, यहां देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र कोल्हापुर से 91 किमी उत्तर-पश्चिम में जमीन से 5 किमी की गहराई में था. इसके बाद तिब्बत में सुबह 4.28 बजे 3.3 तीव्रता का एक भूकंप आया, जिसमें जान-माल की कोई हानि नहीं हुई.

मणिपुर के उखरुल से मात्र 27 किमी दूर था भूकंप का केंद्र

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप म्यांमार में भारत की सीमा के बहुत करीब मणिपुर के उखरुल से मात्र 27 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में आया. एनसीएस के अनुसार भूकंप का सटीक निर्देशांक अक्षांश 24.73 उत्तर और देशांतर 94.63 पूर्व था. अभी तक जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है.

यह भूकंप भारत के एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में शनिवार यानी 27 सितंबर को 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके आने के लगभग तीन दिन बाद आया है. उस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और यह भारत के बहुत करीब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से मात्र 89 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में आया था.

