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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा...', ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा

'हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा...', ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है. उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 09:17 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं. ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है, जिसे वह जरूरी मानते हैं. 

दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए तय 60 दिन की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई. इस बीच परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है.

ट्रंप बोले- ईरान समझौता चाहता है, लेकिन मेरी शर्तों वाला नहीं

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता और उसके पास परमाणु हथियार नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पास परमाणु युद्ध की क्षमता नहीं हो सकती.

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी ट्रंप का बड़ा दावा

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के सभी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के जरिए अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है. उन्होंने इस जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की संभावना की बात भी दोहराई.

ट्रंप ने कहा कि हम नाकेबंदी के जरिए इसे नियंत्रित करते हैं. मुझे इसे एक क्षेत्र घोषित करने का विचार पसंद है. अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है.

ओमान को लेकर भी ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया

ओमान के बारे में अपनी पहले की चेतावनी पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ओमान ने अच्छा व्यवहार किया है. उन्होंने कहा कि ओमान के साथ भी अमेरिका आसानी से निपट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं.

ओमान के बारे में यह बात उस रिपोर्ट के बीच आई है, जिसमें कहा गया है कि वह ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और इस जलमार्ग का नियंत्रण दोनों देशों के हाथ में रखने की योजना पर काम कर रहा है.

60 दिन की अवधि खत्म, परमाणु मुद्दे पर दोनों पक्ष कायम

ट्रंप के बयान ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की युद्धविराम अवधि सोमवार को समाप्त हो गई. इसके बाद भी दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपने-अपने रुख पर कायम हैं.

ईरान ने बैक चैनल बातचीत से किया इनकार

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता होसैन मोहेब्बी ने सोमवार को समाचार एजेंसी तस्नीम से बातचीत में ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और IRGC के बीच बातचीत के लिए बैक चैनल मौजूद है.

सोमवार को फॉक्स न्यूज के मुख्य विदेश संवाददाता ट्रे यिंगस्ट से फोन पर बातचीत में ट्रंप ने पुष्टि की कि उनका प्रशासन IRGC के अधिकारियों के साथ सीधे गुप्त माध्यम से संपर्क में है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
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