'भारत से सीखना चाहिए', ट्रंप का बयान, ज्ञानेश कुमार का क्यों लिया नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के चुनावी सिस्टम की तारीफ की है. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियम कड़े करने और 'सेव अमेरिका एक्ट' (SAVE America Act) लागू करने की मांग करते हुए भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर ट्रंप ने लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनकी सरकार से पूछा था कि अमेरिका में बिना किसी फोटो पहचान पत्र (Photo ID) के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं.

ट्रंप ने की भारत की तारीफ

ट्रंप ने लिखा. ''इस महीने की शुरुआत में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा. "बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं. भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे! 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैलिड फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था. हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास करने की जरूरत है.''

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इलेक्शन के दौरान काफी आलोचना हुई थी. विपक्ष ने उन पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया था. हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और उनके संदेह को दूर करने का रास्ता भी सुझाया. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ कर दी है.

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया सपोर्ट

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी X पर एक पोस्ट में ट्रंप की बातों का समर्थन किया. उन्होंने कहा- भारत की चुनाव प्रणाली का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति "बिल्कुल सही" थे. गोर ने भारत के पिछले चुनाव में 646 मिलियन मतदाताओं का जिक्र किया और कहा कि हर मतदाता के पास ID होना जरूरी था. उन्होंने कांग्रेस से 'SAVE अमेरिका एक्ट' पास करने की भी अपील की.

बता दें प्रस्तावित कानून अमेरिका में चुनाव के कड़े नियमों के लिए है. जिनमें वोटर की पहचान और नागरिकता के सबूत से जुड़ी शर्तें शामिल हैं. इसे लागू करने के लिए ट्रंप कोशिश कर रहे हैं. ये उनका एक अहम हिस्सा बन गया है. ट्रंप की हालिया टिप्पणियों से अमेरिका और भारत की चुनावी प्रक्रियाओं की तुलना करने की उनकी कोशिशें भी जाहिर होती हैं.

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