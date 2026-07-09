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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीविश्वएक तरफ ईरान में मातम, दूसरी तरफ बारुद से धुआं-धुआं…, मिडिल ईस्ट से आयी ये खौफनाक तस्वीरें

एक तरफ ईरान में मातम, दूसरी तरफ बारुद से धुआं-धुआं…, मिडिल ईस्ट से आयी ये खौफनाक तस्वीरें

Iran US War: अमेरिकी हमले के बाद ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे. पेजेश्कियन ने कहा कि ट्रंप के हाथ बच्चों के खून से सने हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jul 2026 07:27 PM (IST)
Iran US War: अमेरिकी हमले के बाद ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे. पेजेश्कियन ने कहा कि ट्रंप के हाथ बच्चों के खून से सने हैं.

मिडिल ईस्ट में पिछले 48 घंटे के दौरान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है, जिस वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल बन गया है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई गुरुवार (9 जुलाई 2026) को सुपुर्द-ए-खाक होंगे. इसे लेकर पूरे ईरान में शोक का माहौल है और तभी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है.

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ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि बुधवार से शुरू हुए अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, ये हमले ईरान के पांच प्रांतों में किए गए. ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं.
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि बुधवार से शुरू हुए अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, ये हमले ईरान के पांच प्रांतों में किए गए. ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं.
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ईरानी सेना के अनुसार, इन हमलों में कुवैत में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, कतर में अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट, और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया। सेना का कहना है कि इन अभियानों में विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.
ईरानी सेना के अनुसार, इन हमलों में कुवैत में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, कतर में अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट, और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया। सेना का कहना है कि इन अभियानों में विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.
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ईरानी सशस्त्र बलों ने एक बयान में कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्देश्यों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे और देश की सुरक्षा तथा इस्लामी क्रांति के आदर्शों की रक्षा के लिए अपने अभियान जारी रखेंग. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी दावा किया कि उसने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल-ड्रोन स्टोरेज साइट, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.
ईरानी सशस्त्र बलों ने एक बयान में कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्देश्यों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे और देश की सुरक्षा तथा इस्लामी क्रांति के आदर्शों की रक्षा के लिए अपने अभियान जारी रखेंग. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी दावा किया कि उसने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल-ड्रोन स्टोरेज साइट, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.
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एक ईरानी अधिकारी ने अमेरिका पर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है. फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों में उत्तरी प्रांत गोलेस्तान में स्थित अक ताके खान रेलवे पुल को निशाना बनाया गया. यह ब्रिज तेहरान और ईरान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों को जोड़ता है. ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान इस रास्ते का उपयोग कर रूस को सामान भेजा जाता है.
एक ईरानी अधिकारी ने अमेरिका पर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है. फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों में उत्तरी प्रांत गोलेस्तान में स्थित अक ताके खान रेलवे पुल को निशाना बनाया गया. यह ब्रिज तेहरान और ईरान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों को जोड़ता है. ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान इस रास्ते का उपयोग कर रूस को सामान भेजा जाता है.
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए. तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य पर स्थित ईरानी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में और भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए. तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य पर स्थित ईरानी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में और भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं.
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अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमले किए।ईरानी मीडिया ने बताया कि धमाके बंदर अब्बास, केशम, सिरिक काउंटी और ईरानी आइलैंड अबू मूसा में सुने गए।सरकारी आईआरआईबी न्यूज एजेंसी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी चाबहार काउंटी में भी तीन धमाके सुने गए, जिससे बंदर अब्बास में कुल आठ धमाके हो गए, जहां एयर डिफेंस सक्रिय हो गया है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमले किए।ईरानी मीडिया ने बताया कि धमाके बंदर अब्बास, केशम, सिरिक काउंटी और ईरानी आइलैंड अबू मूसा में सुने गए।सरकारी आईआरआईबी न्यूज एजेंसी ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी चाबहार काउंटी में भी तीन धमाके सुने गए, जिससे बंदर अब्बास में कुल आठ धमाके हो गए, जहां एयर डिफेंस सक्रिय हो गया है.
Published at : 09 Jul 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump Iran US War Strait Of Hormuz

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