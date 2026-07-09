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एक तरफ ईरान में मातम, दूसरी तरफ बारुद से धुआं-धुआं…, मिडिल ईस्ट से आयी ये खौफनाक तस्वीरें
Iran US War: अमेरिकी हमले के बाद ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे. पेजेश्कियन ने कहा कि ट्रंप के हाथ बच्चों के खून से सने हैं.
मिडिल ईस्ट में पिछले 48 घंटे के दौरान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है, जिस वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल बन गया है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई गुरुवार (9 जुलाई 2026) को सुपुर्द-ए-खाक होंगे. इसे लेकर पूरे ईरान में शोक का माहौल है और तभी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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