एक तरफ ईरान में मातम, दूसरी तरफ बारुद से धुआं-धुआं…, मिडिल ईस्ट से आयी ये खौफनाक तस्वीरें

एक ईरानी अधिकारी ने अमेरिका पर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है. फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों में उत्तरी प्रांत गोलेस्तान में स्थित अक ताके खान रेलवे पुल को निशाना बनाया गया. यह ब्रिज तेहरान और ईरान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के बीच प्रमुख व्यापार मार्गों को जोड़ता है. ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान इस रास्ते का उपयोग कर रूस को सामान भेजा जाता है.