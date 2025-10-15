अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी कि उनकी सरकार चीन के साथ खाने के तेल से जुड़े व्यापार (Edible Oil Business) को खत्म करने पर विचार कर रही है. इस धमकी का जवाब देते हुए चीन ने कहा कि ट्रेड वॉर से कोई विजेता नहीं बनता. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापार संबंधी मतभेद किसी भी पक्ष के हित में नहीं है.

चीन ने ट्रंप को दिया जवाब

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, "दोनों पक्षों को समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान करना चाहिए. चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चीन की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है."

चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदने से इनकार कर दिया है. अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ के कारण चीनी आयातकों के लिए सोयाबीन महंगा हो गया, जिस वजह से ड्रैगन ने दक्षिण अमेरिका से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया है.

चीन का कदम US पर आर्थिक हमले जैसा: ट्रंप

चीन, अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार रहा है. इस पर ट्रंप ने कहा कि चीन के रेयर अर्थ, सोयाबीन समेत अन्य प्रतिबंधों को सीधे तौर पर अमेरिका पर आर्थिक हमला जैसा है. ट्रंप ने कहा, "हम बदले की कार्रवाई के तौर पर चीन के साथ कुकिंग ऑयल और व्यापार के अन्य पहलुओं को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं."

'विश्व शांति के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण जरूरी'

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे नेताओं ने हाल की नीतियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. चीन ने इन नियंत्रणों को विश्व शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी बताया. पिछले हफ्त चीन ने हाई-टेक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण और कड़े कर दिए, जिससे नाराज होकर ट्रंप ने बीजिंग पर 100 फीसद टैरिफ का ऐलान कर दिया.

बीते मई महीने में जब अमेरिका ने चीनी आयात पर टैरिफ लगाया, तो चीन ने सोयाबीन की खरीद बंद कर दी, जिससे अमेरिकी किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया. अमेरिका ने पिछले साल लगभग 24.5 अरब डॉलर मूल्य का सोयाबीन निर्यात किया था, जिसमें से चीन ने 12.5 अरब डॉलर का सोयाबीन खरीदा था.

