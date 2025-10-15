हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPAK सेना पर तालिबान लड़ाकों का बरपा कहर; फ्रेंडशिप गेट को IED से उड़ाया, कई चौकियां ध्वस्त, 6 सैनिक ढेर

PAK सेना पर तालिबान लड़ाकों का बरपा कहर; फ्रेंडशिप गेट को IED से उड़ाया, कई चौकियां ध्वस्त, 6 सैनिक ढेर

Afghan-Pakistan Conflicts: अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता ने एक पाकिस्तानी टैंक की फोटो शेयर की और दावा किया कि अफगानी सेना ने पाकिस्तान के एक टैंक पर भी कब्जा कर लिया है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीचे मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) की शाम को शुरू हुए संघर्ष में पाकिस्तानी सेना के हमलों का आज बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को तालिबान लड़ाकों ने करारा जवाब दिया है. अफगान सेना ने ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को उड़ा दिया, बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. इसके साथ ही कंधार-चमन स्पिन बोलदक बॉर्डर पर बने पाक-अफगान फ्रेंडशिप गेट (Pak-Afghan Friendship Gate) को भी अफगानी सैनिकों ने IED बम से उड़ा दिया.

पाक हमलों के बाद अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई

अफगानिस्तान से आई तस्वीरों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा नुकसान कंधार-चमन स्पिन बोलदक बॉर्डर और पक्तिका कुर्रम बॉर्डर पर हुआ है, जहां स्पिन बोलदक बॉर्डर पर बने पाक-अफगान फ्रेंडशिप गेट को उड़ाकर अफगानिस्तान की सेना ने स्पिन बोलदक चेकपॉइंट पर कब्जा कर लिया है.

इसके साथ, अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने एक टैंक की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के एक टैंक को अपने कब्जे में लिया है, जिसे पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त करके अफगानिस्तान के सैनिक अपने साथ वापस अफगानिस्तान ले आए हैं.

PAK सेना पर तालिबान लड़ाकों का बरपा कहर; फ्रेंडशिप गेट को IED से उड़ाया, कई चौकियां ध्वस्त, 6 सैनिक ढेर

PAK सेना ने की बॉर्डर पर फायरिंग रोकने की अपील

अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष में पाकिस्तानी सेना ने 6 PAK सैनिकों की मौत की बात कबूली है. इसके अलावा दावा किया है कि उसके हमले में अफगानिस्तान के 15-20 सैनिक भी मारे गए हैं. हालांकि, दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां अफगानिस्तान के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों की वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और घसीटकर अफगानिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं. इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने अफगान सेना से स्पिन बोलदक बॉर्डर पर फायरिंग रोकने की अपील की है ताकि पाकिस्तानी सेना अपने मरे हुए सनिकों की लाशों को ले जा सके.

पाकिस्तान पर निशाना लगा रहे अफगानी स्नाइपर

अफगानिस्तान ने अभी तक अपने जवाबी हमले में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेश नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच चल रही झड़प और संघर्ष में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमले में अफगानिस्तान सेना के स्नाइपर भी पाकिस्तानी पोस्टों पर निशाना लगाते दिखे हैं.

यह भी पढ़ेंः 'अल्लाह हू अकबर...', हमास ने कैमरे के सामने की 8 लोगों की हत्या, घुटनों पर बैठाकर सिर में मारी गोली

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Taliban Pakistan SHEHBAZ SHARIF PAKISTAN Army
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget