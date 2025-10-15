पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीचे मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) की शाम को शुरू हुए संघर्ष में पाकिस्तानी सेना के हमलों का आज बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को तालिबान लड़ाकों ने करारा जवाब दिया है. अफगान सेना ने ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को उड़ा दिया, बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. इसके साथ ही कंधार-चमन स्पिन बोलदक बॉर्डर पर बने पाक-अफगान फ्रेंडशिप गेट (Pak-Afghan Friendship Gate) को भी अफगानी सैनिकों ने IED बम से उड़ा दिया.

पाक हमलों के बाद अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई

अफगानिस्तान से आई तस्वीरों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा नुकसान कंधार-चमन स्पिन बोलदक बॉर्डर और पक्तिका कुर्रम बॉर्डर पर हुआ है, जहां स्पिन बोलदक बॉर्डर पर बने पाक-अफगान फ्रेंडशिप गेट को उड़ाकर अफगानिस्तान की सेना ने स्पिन बोलदक चेकपॉइंट पर कब्जा कर लिया है.

इसके साथ, अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने एक टैंक की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के एक टैंक को अपने कब्जे में लिया है, जिसे पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त करके अफगानिस्तान के सैनिक अपने साथ वापस अफगानिस्तान ले आए हैं.

PAK सेना ने की बॉर्डर पर फायरिंग रोकने की अपील

अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष में पाकिस्तानी सेना ने 6 PAK सैनिकों की मौत की बात कबूली है. इसके अलावा दावा किया है कि उसके हमले में अफगानिस्तान के 15-20 सैनिक भी मारे गए हैं. हालांकि, दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां अफगानिस्तान के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों की वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और घसीटकर अफगानिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं. इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने अफगान सेना से स्पिन बोलदक बॉर्डर पर फायरिंग रोकने की अपील की है ताकि पाकिस्तानी सेना अपने मरे हुए सनिकों की लाशों को ले जा सके.

पाकिस्तान पर निशाना लगा रहे अफगानी स्नाइपर

अफगानिस्तान ने अभी तक अपने जवाबी हमले में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेश नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच चल रही झड़प और संघर्ष में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमले में अफगानिस्तान सेना के स्नाइपर भी पाकिस्तानी पोस्टों पर निशाना लगाते दिखे हैं.

