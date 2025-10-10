हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?

चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?

चीन ने रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर नए नियम लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य रक्षा और सेमीकंडक्टर उद्योगों में उनके उपयोग को सीमित करना है. चीन चाहता है कि भारत से भेजे गए मैग्नेट्स अमेरिका न जाएं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 10 Oct 2025 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

चीन ने अपने रेयर अर्थ (Rare Earth) तत्वों और मैग्नेट्स के निर्यात पर नए नियम लागू किए हैं. अब चीन चाहता है कि ये सामग्री सिर्फ स्थानीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो और विदेशों में खासकर रक्षा और सेमीकंडक्टर उद्योगों में इसका इस्तेमाल सीमित रहे. सूत्रों के अनुसार, चीन भारत से यह गारंटी चाहता है कि उसकी तरफ से भेजे गए हेवी रियर अर्थ मैग्नेट्स (heavy rare earth magnets) अमेरिका को नहीं जाएं और केवल भारत में ही इस्तेमाल हों. हालांकि, भारत ने अभी तक इस शर्त को मानने से इनकार किया है.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला देश है और इसके पास 90% से ज्यादा प्रोसेस्ड मैग्नेट्स हैं. ये तत्व इलेक्ट्रिक वाहन, एयरक्राफ्ट इंजन और सैन्य रडार जैसी चीजों में इस्तेमाल होते हैं. चीन इस कदम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके महत्वपूर्ण मैग्नेट्स और तकनीक कहीं और न पहुंचें. यह चीन की वैश्विक तकनीक और रक्षा पर पकड़ को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

एक और जानकार ने बताया, "हमारी जानकारी के अनुसार, चीन अमेरिका के साथ हेवी रियर अर्थ मैग्नेट्स पर किसी डील पर विचार कर रहा है और बिना गारंटी के कि ये कहीं और नहीं जाएंगे, सप्लाई जारी करने को तैयार नहीं है.”

क्या चाहता है चीन?

चीन ने रेयर अर्थ के मैग्नेट्स के निर्यात पर जो नियम कड़े किए हैं, उन्हें अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक वार्ता में सौदेबाजी का हथियार माना जा रहा है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब ट्रंप और शी जिनपिंग साउथ कोरिया में आमने-सामने मिल रहे हैं. चीन चाहता है कि निर्यात पर सख्त गारंटी दी जाए, जैसे वसेनार एग्रीमेंट (Wassenaar Arrangement) में होती है. भारतीय कंपनियों ने भी एंड-यूजर सर्टिफिकेट दिया है कि ये मैग्नेट्स किसी भी हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं होंगे.

चीन इस समझौते का सदस्य नहीं है, लेकिन यह 42 देशों में डुअल-यूज तकनीक और वस्तुओं के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए लागू है. भारत इस समझौते का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें-

Nobel Peace Prize 2025: ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया

Published at : 10 Oct 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
India-China Trade CHINA Rare Earth India-China Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Peace Prize 2025: ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: लालू-राबड़ी आवास पर RJD विधायक का धरना, टिकट नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी!
Bihar Politics: लालू-राबड़ी आवास पर RJD विधायक का धरना, टिकट नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी!
Bihar Politics: मान गए Chirag Paswan? PM Modi का नाम लेते ही नरम पड़े तेवर, NDA में डील फाइनल!
Car Accident: बिलासपुर में पेड़ से टकराई CAR, आग का गोला बनी, दो युवक SAFE
Bihar Election: सीट बंटवारे को लेकर Chirag Paswan का बड़ा बयान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Peace Prize 2025: ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- 'ट्रंप का करेंगे समर्थन'
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
नौकरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget